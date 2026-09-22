Medicamentos gratis de PAMI: cuál será el nuevo límite de ingresos

El próximo ajuste de las jubilaciones tendrá un efecto que irá más allá del recibo mensual: también elevará el ingreso permitido para solicitar medicamentos sin cargo en PAMI . Desde octubre, más afiliados quedarán dentro del parámetro económico utilizado por el organismo, aunque deberán cumplir además una serie de condiciones patrimoniales y administrativas.

El cambio no responde a la creación de un beneficio nuevo, sino a la actualización del haber mínimo previsional. En septiembre, ese monto fue fijado oficialmente en $428.633,20. Tras el avance del 1,7% que registró el Índice de Precios al Consumidor de agosto, la jubilación mínima de octubre se proyecta en $435.748,51. Como PAMI toma una vez y media ese valor, el límite general subiría a $653.622,77 mensuales. En hogares donde el afiliado o un conviviente tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD), la referencia es de tres haberes mínimos y alcanzaría los $1.307.245,53. Los importes todavía deben quedar formalizados por ANSES. Boletín Oficial e INDEC .

El ingreso mensual es apenas una parte de la evaluación. Para ingresar al subsidio, la persona no puede estar afiliada a una empresa de medicina prepaga ni ser propietaria de más de un inmueble. También quedan afuera quienes tengan aeronaves, embarcaciones de lujo o activos societarios que permitan acreditar capacidad económica plena.

A eso se suma una limitación para los vehículos con menos de diez años de antigüedad, aunque esa condición no se aplica cuando el afiliado o alguien de su grupo conviviente posee CUD. Los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur están exceptuados de estos requisitos, pero igualmente deben iniciar la solicitud. Requisitos oficiales de PAMI .

La gestión puede comenzar por internet o en una agencia de PAMI. Entre la documentación solicitada figuran el DNI, la credencial de afiliación, el último recibo de cobro, una orden médica y la declaración jurada. La receta electrónica debe ser emitida por un profesional del sistema e incluir el diagnóstico que justifica el tratamiento.

Si se requieren más de cuatro medicamentos, el organismo puede pedir un formulario específico firmado por el médico tratante y estudios que respalden la indicación. El trámite puede hacerlo el titular, un apoderado o un familiar. Guía oficial del trámite.

Cómo evalúa PAMI cada caso

La cantidad de prescripciones determina el circuito interno. Las solicitudes de hasta cuatro medicamentos tienen validación automática en línea; las de hasta seis son revisadas por la Unidad de Gestión Local correspondiente. Cuando el tratamiento supera las seis prescripciones, la evaluación también pasa al Nivel Central debido a la polimedicación. La cobertura no se activa por el solo hecho de reunir los papeles: PAMI analiza la presentación y, una vez aprobada, el afiliado puede retirar los productos indicados en la farmacia con la receta vigente.

Existe, además, una alternativa para quienes exceden el límite de ingresos o cuentan con prepaga. Si el costo de los medicamentos representa al menos el 15% del ingreso previsional mensual, se puede pedir una reconsideración por razones sociales. En ese caso, PAMI exige un informe social, una evaluación de vulnerabilidad sociosanitaria y una revalidación médica. Este subsidio no debe confundirse con la cobertura integral prevista para tratamientos especiales, como diabetes, oncología, VIH, hepatitis, trasplantes o hemofilia, que siguen circuitos propios. Antes de iniciar la gestión conviene revisar todas las condiciones y reunir la documentación actualizada.