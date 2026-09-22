Emprender no significa empezar solo: el modelo de Essen para desarrollar un negocio propio

Empezar un negocio propio implica tomar decisiones, aprender nuevas habilidades y construir una forma de trabajo que se adapte a los objetivos de cada persona. Pero hacerlo de manera independiente no necesariamente significa tener que resolver todo desde cero.

Ese es uno de los puntos centrales de la propuesta de Essen: ofrecer la posibilidad de emprender con autonomía, pero dentro de una estructura que brinda capacitación, herramientas y acompañamiento para desarrollar la actividad.

Fundada en Argentina en 1980 y actualmente presente en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y México, Essen acompaña a más de 20.000 Emprendedores que desarrollan su propio negocio a través de la venta directa.

Una de las características del modelo es la flexibilidad. Cada Emprendedor puede organizar sus horarios, establecer sus propias metas y decidir cuánto tiempo dedicar a la actividad.

Al mismo tiempo, cuenta con herramientas tecnológicas, una logística gestionada por la compañía y acompañamiento durante el desarrollo de su negocio.

La capacitación también ocupa un lugar central. A través de Mi Academia, la plataforma digital de Essen, los Emprendedores pueden formarse tanto en el uso y demostración de los productos como en gestión, finanzas, herramientas digitales, organización del tiempo y toma de decisiones.

El objetivo es que quienes se incorporan puedan adquirir conocimientos y herramientas para profesionalizar progresivamente su actividad.

Aprender también es parte de emprender

El acompañamiento no se limita a las herramientas que brinda la compañía. La comunidad es otro de los componentes del modelo Essen.

El intercambio de experiencias y el aprendizaje entre pares permiten que cada persona pueda nutrirse también del recorrido de otros Emprendedores. Así, aunque cada uno construye su propio negocio y define sus objetivos, lo hace formando parte de una red más amplia.

Para quienes están comenzando, Essen cuenta además con el programa Inicio Rápido, que contempla hasta $7.000.000 en incentivos durante los primeros tres meses. Estos incentivos están orientados a que los nuevos Emprendedores puedan equiparse con productos y desarrollar sus Experiencias Essen.

El producto como punto de encuentro

El modelo de venta directa de Essen tiene una particularidad: buena parte de la relación con los consumidores se construye alrededor de la cocina.

Las Experiencias Essen, tanto presenciales como digitales, permiten mostrar los productos en uso y compartir conocimientos mientras las personas conocen sus características y posibilidades.

A esto se suma el servicio postventa, que permite sostener el vínculo con los clientes después de cada compra, y Essen+, el programa de fidelización de la compañía que otorga puntos a los consumidores por sus compras y referidos, además de permitirles acceder a descuentos y productos sin cargo.

De esta manera, el negocio no se construye solamente alrededor de una venta, sino también a partir del vínculo, la experiencia y la relación de largo plazo con quienes eligen la marca.

Un negocio propio, acompañado desde el comienzo

Emprender supone asumir desafíos y construir un camino propio. La propuesta de Essen busca que ese recorrido pueda hacerse con autonomía, pero también con capacitación, herramientas y una comunidad que acompaña.

Con más de cuatro décadas de trayectoria y presencia en seis países de Latinoamérica, la compañía continúa invitando a nuevas personas a conocer una alternativa para desarrollar su propio negocio alrededor de una marca y una propuesta que tienen a la cocina como punto de encuentro.

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