Escuela Superior de Oficios de San Martín: crecimiento exponencial en solo dos años

En apenas dos años, más de 2.000 personas de San Martín y otros departamentos del Este mendocino pasaron por las aulas y talleres de la Escuela Superior de Oficios Manuel Belgrano.

La institución fue inaugurada el 9 de septiembre de 2024 para responder a una necesidad concreta: acercar capacitaciones certificadas en actividades requeridas por el mercado laboral regional. Antes de su apertura había recibido más de 3.000 solicitudes de inscripción, una primera señal de la demanda existente.

Actualmente cuenta con unos 500 alumnos. La matrícula varía durante el año debido a la convivencia de cursos trimestrales, semestrales y anuales, junto con tecnicaturas y trayectos formativos de mayor duración.

Durante septiembre, en el marco de su segundo aniversario, la Escuela incorporó cuatro nuevos cursos: Tractorista en Mecanización Vitivinícola, Construcción en Seco, Pintura en Obras y Logística y Gestión de Almacenes.

La actualización de la propuesta educativa busca acompañar las necesidades laborales y productivas del Este mendocino, una región atravesada por la actividad vitivinícola, la construcción, la industria y los servicios logísticos.

Crecimiento

El crecimiento de la matrícula estuvo acompañado por la ampliación del edificio. Durante sus primeros dos años se completaron la segunda y la tercera etapa de la Escuela, con nuevos espacios destinados a la formación teórica y práctica.

La segunda etapa incorporó más de 760 metros cuadrados, con aulas, un laboratorio, un salón de usos múltiples, sanitarios y sectores específicos para gastronomía, estética, construcción y metalmecánica.

Escuela Superior de Oficios de San Martín.

La tercera etapa sumó una sala de máquinas, nuevos sanitarios y dos galpones destinados a los talleres de carpintería y electricidad del automotor. Ambas ampliaciones se encuentran terminadas.

La Escuela funciona mediante la articulación de la Municipalidad de General San Martín con la Dirección General de Escuelas, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, el Instituto Tecnológico Universitario, el Instituto Superior de Educación Física y establecimientos de educación superior de la región.

A través de este esquema, el Municipio aporta y administra la infraestructura, mientras que las instituciones educativas brindan contenidos, docentes y certificaciones oficiales.

“Siempre el crecimiento se basa en dos elementos fundamentales y eso trae aparejados círculos virtuosos: uno es la salud y otro, la educación. Desde la Comuna estamos haciendo un enorme esfuerzo para lograr esto, articulando con el Gobierno de la Provincia”, expresó el intendente Raúl Rufeil durante una recorrida por la institución.

Uno de los primeros resultados se conoció en diciembre de 2024, cuando 80 estudiantes recibieron certificados correspondientes a cursos avalados por la UNCuyo y la UTN.

Entre ellos estuvo Maximiliano Morales, quien comenzó el curso de carpintería en melamina sin conocimientos previos. “Ahora ya tengo las herramientas para salir a trabajar”, contó durante aquella entrega.

Cerca de 50 propuestas formativas

La institución mantiene una oferta cercana a las 50 alternativas de formación y comenzó su tercer año con más de 2.000 estudiantes acumulados, dos ampliaciones terminadas y el desafío de continuar adaptando sus capacitaciones a las necesidades laborales y productivas de la región.