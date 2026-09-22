El Niño: Santa Fe declaró la Emergencia Hídrica hasta 2027

El Niño podría generar un aumento de las lluvias y elevar el riesgo de inundaciones en Santa Fe , donde el gobernador Maximiliano Pullaro declaró la Emergencia Hídrica en todo el territorio provincial hasta el 30 de abril de 2027 .

El escenario previsto también contempla la posibilidad de fuertes tormentas, anegamientos y crecidas en distintas zonas de la provincia. La declaración, establecida mediante un decreto basado en la Ley N° 14.477, incluye además las situaciones de emergencia ambiental que puedan derivarse de la problemática hídrica y que sean identificadas por el Poder Ejecutivo santafesino.

Según establece la normativa, el objetivo es facilitar la realización de obras, construcciones, utilización de predios particulares y trabajos públicos destinados a preparar, aliviar y mitigar los efectos y daños que puedan provocar los excesos hídricos en todo el territorio provincial.

El trasfondo de la decisión está vinculado al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre el desarrollo del fenómeno de El Niño y su asociación con un régimen de precipitaciones por encima de los valores normales.

El decreto establece que las contrataciones de bienes y servicios necesarias para la atención, prevención y mitigación de la crisis podrán realizarse mediante dos mecanismos: licitación acelerada y contratación directa .

Pullaro cubre a Santa Fe ante la amenaza de El Niño

La medida alcanza a los organismos centralizados y descentralizados de la provincia que tengan competencia para ejecutar acciones vinculadas con la emergencia. De esta manera, el régimen no queda limitado a un único ministerio o dependencia, sino que comprende a las distintas áreas de la administración pública santafesina que tengan atribuciones relacionadas con la problemática hídrica.

¿Qué es el Fondo de Emergencia Hídrica?

La normativa también pone en funcionamiento el Fondo de Emergencia Hídrica, una cuenta especial creada por el artículo 14 de la Ley N° 14.477 y dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.

El fondo podrá recibir recursos provenientes de partidas asignadas por el presupuesto o modificaciones dispuestas por el Poder Ejecutivo y de aportes del Tesoro Nacional destinados específicamente a los objetivos de la ley u otros que se obtengan con ese mismo destino.