Alerta por el Súper Niño: una mujer se salvó de milagro de ser aplastada por un árbol y el video es desesperante

En una jornada atravesada por el alerta naranja por fuertes vientos en Mar del Plata , un árbol cayó en plena vía pública en la zona de Tejedor y Estrada . El episodio quedó registrado en un impactante video y una mujer que acababa de pasar por el lugar logró evitar el impacto.

Las imágenes muestran cómo la mujer caminaba por la vereda cuando comenzó a advertir el movimiento del árbol. Ante la situación, aceleró el paso y, apenas después, el árbol terminó desplomándose. Pese a la violencia de la caída, no se registraron personas heridas .

El temporal también provocó daños en la estructura de un balcón cercano. Las ramas del árbol impactaron contra la baranda, que terminó desprendiéndose y cayó sobre la vereda. Según relataron vecinos, una mujer mayor que pasaba por el sector se salvó y no sufrió heridas..

El episodio ocurrió mientras Mar del Plata permanecía bajo alerta naranja por viento , con ráfagas que alcanzaban los 100 km/h del sector sudoeste . Las condiciones meteorológicas generaron diferentes complicaciones en la ciudad y obligaron a extremar las precauciones en la vía pública.

La caída del árbol no fue el único inconveniente registrado. En inmediaciones de Roffo y Constitución , dos postes de luz cedieron por efecto de las fuertes ráfagas y terminaron sobre el asfalto. Las imágenes muestran que se desplomaron apenas después del paso de un vehículo, sin provocar heridos.

Otro episodio se produjo en Rawson y España, donde una rama cayó sobre un auto que se encontraba estacionado. Cuando el propietario regresó al lugar encontró el vehículo con el techo abollado como consecuencia del impacto.

El alerta naranja alcanza a la costa bonaerense

El escenario forma parte de una jornada de tiempo adverso en distintos sectores de la costa atlántica bonaerense. El alerta naranja contempla vientos del oeste con rotación al sudoeste, velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, mientras que en Mar del Plata se reportaron ráfagas de hasta 100 km/h.

La situación meteorológica también mantiene la atención puesta en otros puntos del país en medio de la preocupación por el Súper Niño. En Monte Hermoso, una fuerte sudestada provocó el avance del mar sobre la costanera y sectores urbanos.