Aerolíneas Argentinas trasladará por aire a la comitiva del papa León XIV en su visita al país: qué aviones usará

La compañía tendrá a su cargo los vuelos de la comitiva oficial entre Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima, además de una operación carguera.

Aerolíneas Argentinas será la encargada de los traslados aéreos de la comitiva oficial durante la próxima visita del papa León XIV a la Argentina. La empresa calificó esto como una operación de particular relevancia para la compañía y para todo su equipo.

El plan de vuelos incluye un servicio de pasajeros entre Montevideo y Buenos Aires, junto con una operación carguera en el mismo tramo. También contempla los traslados de la comitiva desde Buenos Aires hasta Córdoba, con regreso a la capital, y un vuelo posterior entre Buenos Aires y Lima.