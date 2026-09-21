Aerolíneas Argentinas trasladará por aire a la comitiva del papa León XIV en su visita al país: qué aviones usará
La compañía tendrá a su cargo los vuelos de la comitiva oficial entre Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima, además de una operación carguera.
Aerolíneas Argentinas será la encargada de los traslados aéreos de la comitiva oficial durante la próxima visita del papa León XIV a la Argentina. La empresa calificó esto como una operación de particular relevancia para la compañía y para todo su equipo.
El plan de vuelos incluye un servicio de pasajeros entre Montevideo y Buenos Aires, junto con una operación carguera en el mismo tramo. También contempla los traslados de la comitiva desde Buenos Aires hasta Córdoba, con regreso a la capital, y un vuelo posterior entre Buenos Aires y Lima.
Qué aviones de Aerolíneas Argentinas se usarán en la visita del papa León XIV
- Los tramos Montevideo–Buenos Aires y Buenos Aires–Córdoba–Buenos Aires se harán con Boeing 737-800 MAX.
- Por otro lado, el vuelo hacia Lima será operado con un Airbus A330-200.
- En tercer lugar, Aerolíneas Argentinas también dispondrá de un avión carguero que operará entre Montevideo y Buenos Aires para la comitiva papal.
La compañía anticipó que la operación exigirá una coordinación especial entre sus distintas áreas y las autoridades involucradas, tanto en la planificación de los vuelos como en la atención de las necesidades particulares de la comitiva en cada etapa de la visita.