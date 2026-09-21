Provincia frenó el aumento de la VTV: hasta cuándo mantiene la tarifa

Los conductores de la provincia de Buenos Aires tienen un alivio en el precio de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) . El Gobierno bonaerense acordó frenar durante 90 días la actualización que debía entrar en vigencia en el segundo semestre. Así, quienes hagan el trámite durante este período seguirán pagando las tarifas que rigen desde enero.

El cuadro tarifario de la VTV bonaerense permanece sin cambios por el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transporte provincial y las empresas concesionarias, que definieron conservar los valores que rigen desde el 16 de enero, con una extensión hasta el 14 de octubre.

El valor básico de la VTV está vinculado al salario de los trabajadores de la actividad. Foto: Archivo MDZ

Según el esquema actual, ña tarifa básica para autos de hasta 2.500 kilos es de $97.057,65, IVA incluido. Ese monto funciona como referencia para calcular el resto de las categorías.

La actualización correspondiente al segundo semestre debía aplicarse a partir del 16 de julio. Sin embargo, las empresas concesionarias y la Provincia acordaron postergarla por 90 días para evitar que el aumento impactara de manera inmediata sobre los usuarios.

El nuevo valor básico que había sido solicitado para ese período era de $114.105,99, frente a los $97.057,65 que continúan vigentes. Por lo tanto, la diferencia implicaba una suba cercana al 17%.

El esquema tarifario de la VTV se vincula con los salarios de los trabajadores de la actividad y toma como referencia el convenio celebrado entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA).

Qué pasará con el precio de la VTV después de octubre

El 14 de octubre termina el período de congelamiento, pero eso no significa que al día siguiente vaya a aplicarse automáticamente la tarifa de $114.105,99.

Ese importe había sido planteado para el segundo semestre y quedó suspendido por el acuerdo. Una vez finalizados los 90 días, deberá establecerse nuevamente la tarifa básica tomando como referencia el salario vigente de la categoría 1 del convenio correspondiente.

Mientras tanto, los conductores pueden consultar cuándo les corresponde realizar la VTV y sacar turno a través del sitio oficial de la Provincia. El mes de vencimiento depende del último número de la patente.