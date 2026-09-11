VTV gratis en CABA: quiénes pueden hacer el trámite sin pagar y cómo pedir la exención

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es obligatoria para los vehículos en CABA , aunque algunos conductores pueden acceder a una exención del arancel. El beneficio contempla a algunos grupos que cumplen con determinados requisitos.

La exención está dirigida a grupos específicos y no implica que el vehículo quede exceptuado del control. Quienes obtienen el beneficio deben presentar el auto a la inspección dentro del plazo que corresponda, pero no abonan el costo de la verificación.

En el caso de los adultos mayores, pueden solicitarla quienes sean jubilados, pensionados o tengan más de 65 años, siempre que sean titulares del vehículo y sus ingresos no superen el equivalente a dos haberes mínimos jubilatorios.

Para tener la VTV gratis es necesario cumplir ciertos requisitos y realizar el trámite.

Las personas con discapacidad también pueden acceder al beneficio. La exención alcanza a quienes figuran como titulares del vehículo y no exige que el auto tenga adaptaciones especiales.

Además, existe la posibilidad de acceder al beneficio aunque la persona con discapacidad no sea la titular del rodado. Para eso, el vehículo debe utilizarse para su traslado y se tiene que acreditar el vínculo con el propietario. La normativa contempla los siguientes casos:

Padres o tutores.

Descendientes.

Cónyuges.

Convivientes.

Qué documentación se necesita para pedir la exención

Los requisitos varían de acuerdo con el motivo por el que se solicita el beneficio. Para jubilados, pensionados y mayores de 65 años, se pide documentación relacionada tanto con el vehículo como con el titular.

En estos casos, hay que presentar:

Cédula verde.

Título del vehículo.

DNI.

Comprobante de haberes.

Kilometraje.

Fecha de nacimiento.

CUIT o CUIL del titular.

Si se trata de una persona con discapacidad que figura como titular del auto, también debe presentar una copia del Certificado Único de Discapacidad (CUD), además de la documentación correspondiente al vehículo y al titular.

Cuando quien recibe el beneficio no es el titular, se agregan los documentos necesarios para demostrar el vínculo con la persona propietaria del rodado.

Cómo solicitar la VTV gratis en CABA

La exención no se otorga de manera automática por cumplir con alguno de los requisitos. Es necesario iniciar una solicitud y presentar la documentación que permita acreditar la situación.

El trámite puede comenzar a través de la página oficial del Gobierno de la Ciudad. Allí se deben completar los datos del vehículo y de la persona de contacto, indicar el motivo de la solicitud, adjuntar los documentos correspondientes y esperar la resolución.

También existe una alternativa por correo electrónico para enviar la documentación escaneada. En ese caso, además de los papeles requeridos, se deben informar el CUIT o CUIL, la fecha de nacimiento del titular, el mes y año de patentamiento y el kilometraje del vehículo.

Cuándo pedir la exención

El momento de realizar la solicitud es importante. El pedido debe presentarse dentro del plazo correspondiente al vencimiento de la VTV, que se determina según el último número de la patente.

Si la documentación se presenta fuera de término, la exención no podrá procesarse para esa verificación. Por eso, cumplir con los requisitos no alcanza: también es necesario gestionar el beneficio antes del vencimiento correspondiente.