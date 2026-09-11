Lactancia materna: impulsan un proyecto para que locales gastronómicos permitan amamantar sin consumir

La diputada Lidia Quintana presentó un proyecto de ley para crear un programa en donde los locales gastronómicos permitan a las mujeres amamantar a sus hijos dentro de los comercios sin la necesidad de consumir productos, buscando generar conciencia sobre la lactancia materna y su valor en la sociedad .

“La leche materna es el mejor y único alimento que una madre puede ofrecer a su bebé tan pronto nace, porque proporciona los nutrientes necesarios para lograr un crecimiento y desarrollo adecuado”, señala la diputada de Fuerza Patria en los fundamentos del proyecto.

La iniciativa apunta a concientizar acerca de la importancia de la lactancia materna en la sociedad, como así también a fomentar el apoyo a las madres lactantes y normalizar el momento de alimentación en los espacios públicos.

Quintana señala como antecedente la Semana Mundial de la Lactancia Materna realizada en agosto de 2022, en donde diferente negocios gastronómicos adhirieron a una iniciativa similar, identificándose con el color lila y disponiendo de una lugar tranquilo para la persona que amamanta.

“Esta experiencia fue realmente muy positiva, pero lamentablemente no se instituyo como un programa permanente, que permitiera en forma consecutiva instalar esta conciencia de la importancia de la lactancia materna, a través de los años, mejorando y aumentando la cantidad de locales comerciales que se sumaran a este programa”, señaló la legisladora en su propuesta.

Programa “Locales Comerciales Amigos de la Lactancia”

Bajo el nombre “Locales Comerciales Amigos de la Lactancia”, la propuesta busca crear un programa de adhesión voluntaria para comercios gastronómicos, que permitirá a las madres amamantar a sus hijos dentro de los locales. Los establecimientos que se sumen serán identificados con cintas, calcos o globos de color lila en sus vidrieras.

El ingreso sería de forma gratuita y sin la obligatoriedad de consumir, pudiendo amamantar de forma tranquila y cómoda. A su vez, la autoridad de aplicación (el Ministerio de Salud y Deporte) tiene la posibilidad de establecer beneficios impositivos para aquellos comercios que adhieran al programa.

A su vez, el proyecto también contempla la difusión del programa por diferentes vías y capacitaciones para el personal de bares, cafés y demás locales gastronómicos en relación a la importancia de la lactancia materna.