Día del Estudiante: el descuento especial de Cuenta DNI y cómo aprovecharlo hoy

El Día del Estudiante llega con una promoción especial de Cuenta DNI para los jóvenes que usan la billetera digital del Banco Provincia. Este lunes 21 de septiembre, los titulares de Cuenta DNI 13/17 podrán acceder a un beneficio exclusivo en comercios adheridos para celebrar su día.

La promoción está disponible únicamente durante este lunes 21 de septiembre de 2026 y alcanza a los usuarios de Cuenta DNI 13/17 que realicen compras en comercios adheridos.

El descuento de Cuenta DNI por el día del Estudiante está vigente solo el día de hoy.

El beneficio ofrece un 30% de reintegro, con un límite de devolución de hasta $10.000 por persona.

Por tratarse de un tope unificado, el reintegro se acumula entre todas las compras realizadas durante el día. Por ejemplo:

El dinero se acredita en la cuenta vinculada al beneficio dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

Cómo pagar para acceder al reintegro

Para aprovechar la promoción, hay que tener dinero disponible en la caja de ahorro y realizar el pago directamente desde Cuenta DNI.

Las modalidades habilitadas son:

Pagar QR.

Clave DNI.

Cuenta DNI Comercios.

QR interoperable, siempre que la operación se realice bajo las condiciones de la promoción.

Todas las promociones de Cuenta DNI que siguen vigentes en septiembre

Además de la oferta especial por el Día del Estudiante, Cuenta DNI mantiene durante septiembre distintos descuentos para compras y consumos en comercios adheridos.