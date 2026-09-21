Día del Estudiante: el descuento especial de Cuenta DNI y cómo aprovecharlo hoy
Cuenta DNI lanzó una promoción especial por el Día del Estudiante para jóvenes de 13 a 17 años. Quiénes pueden acceder al beneficio y cómo aprovecharlo hoy.
El Día del Estudiante llega con una promoción especial de Cuenta DNI para los jóvenes que usan la billetera digital del Banco Provincia. Este lunes 21 de septiembre, los titulares de Cuenta DNI 13/17 podrán acceder a un beneficio exclusivo en comercios adheridos para celebrar su día.
Día del Estudiante: qué beneficio ofrece Cuenta DNI
La promoción está disponible únicamente durante este lunes 21 de septiembre de 2026 y alcanza a los usuarios de Cuenta DNI 13/17 que realicen compras en comercios adheridos.
El beneficio ofrece un 30% de reintegro, con un límite de devolución de hasta $10.000 por persona.
Por tratarse de un tope unificado, el reintegro se acumula entre todas las compras realizadas durante el día. Por ejemplo:
- Una compra de $2.000 genera un reintegro de $600.
- Con una compra de $40.000 se alcanza el tope máximo de $10.000.
El dinero se acredita en la cuenta vinculada al beneficio dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.
Cómo pagar para acceder al reintegro
Para aprovechar la promoción, hay que tener dinero disponible en la caja de ahorro y realizar el pago directamente desde Cuenta DNI.
Las modalidades habilitadas son:
- Pagar QR.
- Clave DNI.
- Cuenta DNI Comercios.
- QR interoperable, siempre que la operación se realice bajo las condiciones de la promoción.
Todas las promociones de Cuenta DNI que siguen vigentes en septiembre
Además de la oferta especial por el Día del Estudiante, Cuenta DNI mantiene durante septiembre distintos descuentos para compras y consumos en comercios adheridos.
- Garrafas: 40% todos los días, con tope de $18.000 mensual por persona.
- Mostaza: 25% los jueves y viernes pagando con dinero en cuenta, con tope semanal de $8.000. Con NFC, el descuento es del 30%, con tope de $15.000.
- Gastronomía: 25% los sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana.
- Farmacias y perfumerías: 10% los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
- Veterinarias y pet shops: 30% los sábados, con tope de $8.000 semanal.
- Comercios de cercanía: 20% de lunes a viernes, con tope de $6.000 semanal.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, con tope de $6.000 semanal.
- Universidades, eventos y clubes: 40% todos los días, con tope de $6.000 semanal.
- Marcas destacadas: 30% todos los días, con tope de $15.000 mensual.
- Librerías de texto: 10% los lunes y martes, sin tope.
- Tarjetas de crédito vinculadas: hasta 3 cuotas sin interés, excepto alimentos, pagando con QR desde la aplicación.