Cuenta DNI reintegra hasta $24.000 este fin de semana: cómo aprovechar las promociones

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, tiene beneficios especiales para este fin de semana que permiten alcanzar hasta $24.000 en reintegros. Para aprovecharlos, hay que tener en cuenta los topes y las condiciones de cada descuento, ya que se aplican de manera independiente.

El monto máximo surge de combinar tres beneficios diferentes que están vigentes durante septiembre. Cada uno tiene su propio porcentaje de ahorro y un tope de reintegro.

Además de los descuentos para sábados y domingos, Cuenta DNI tiene descuentos todos los días en ferias. Foto: Banco Provincia

De esta manera, si una persona alcanza el tope de reintegro de cada uno de estos tres beneficios, puede acumular hasta $24.000 durante el fin de semana.

Para conseguir el beneficio es importante pagar de acuerdo con las condiciones establecidas para cada promoción.

Además, el descuento está disponible únicamente en los comercios adheridos a la promoción. Antes de realizar una compra conviene revisar si el establecimiento participa y cuál es el medio de pago aceptado.

Cuándo se acreditan los reintegros de Cuenta DNI

Los reintegros no necesariamente aparecen en la cuenta en el mismo momento de la compra. En la mayoría de las promociones, el dinero se acredita dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la operación.

Los topes tampoco se suman como un único límite general. Cada promoción tiene sus propias condiciones, por lo que el reintegro de una no reduce el monto disponible en las otras.

Así, quienes quieran aprovechar al máximo las promociones de Cuenta DNI durante este fin de semana pueden organizar sus compras teniendo en cuenta los días de vigencia, los porcentajes de ahorro y, principalmente, el tope de cada beneficio.