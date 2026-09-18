Confimaron la fecha de una nueva Maratón Nocturna en la Ciudad de Mendoza: cuándo será

El calendario deportivo de la capital suma una de sus citas más esperadas. La Ciudad de Mendoza confirmó este viernes que se realizará una nueva edición de la Maratón Nocturna 2026, convirtiendo las calles en el gran circuito atlético bajo la luz de la luna. Los invitados son familias, aficionados y maratonistas.

La jornada se realizará el domingo 22 de noviembre y las inscripciones ya están habilitadas . La convocatoria para los participantes está fijada para las 20.30 h, mientras que la largada oficial se realizará a las 21 h desde la explanada de Casa de Gobierno, sobre calle Virgen del Carmen de Cuyo. La propuesta incluye dos modalidades adaptadas a distintos niveles: la prueba competitiva de 10K y un circuito de modalidad KIDS/Familiar pensado para compartir en grupo.

Cada deportista inscrito recibirá el kit oficial que contempla remera oficial, número de participante, chip de cronometraje para los 10K, bolsa para guardarropas y medalla finisher al cruzar la meta. A lo largo del recorrido y en el punto de llegada se dispondrán puestos de hidratación, además de guardarropas y un operativo de asistencia médica permanente.

El sistema de cronometraje electrónico con chip determinará las posiciones de la modalidad 10K, cuyos resultados se publicarán posteriormente en la web del evento. La prueba contempla una perspectiva inclusiva con categorías destinadas a atletas con discapacidad (silla de ruedas, ciegos o con baja visión, atletismo asistido, entre otras), quienes presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) accederán a un 50% de descuento en el arancel de inscripción.

En la categoría general de 10K (tanto en mujeres como en varones) se otorgarán premios en efectivo de $300.000 para el primer puesto, $200.000 para el segundo y $100.000 para el tercero. Asimismo, habrá distinciones y reconocimientos por franjas etarias.

Cómo inscribirse a la Maratón Nocturna de la Ciudad de Mendoza

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se gestionan de manera online mediante la plataforma oficial del evento. Por su parte, la acreditación y entrega de kits se concretará el sábado 21 de noviembre, de 10 a 18 h, en la Nave Cultural (Las Cubas 201). Desde la organización remarcaron que no se entregarán kits fuera del día y horario estipulados.

Para consultar el reglamento completo, revisar el circuito detallado o formalizar la inscripción, los interesados pueden ingresar también al sitio oficial www.maratonnocturna.com/2026/.

Con esta propuesta, las calles vecinales y los parques de la capital se transforman una vez más en el escenario principal para la promoción de hábitos saludables, el disfrute del espacio público y la integración comunitaria a través del deporte.