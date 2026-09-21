WhatsApp prepara una revolucionaria función que simplificará el envío de mensajes

WhatsApp prepara una nueva función que podría cambiar la manera en que los usuarios redactan sus mensajes. La aplicación de Meta trabaja en una herramienta que permitirá hablarle al teléfono para generar un mensaje de texto, sin necesidad de utilizar el teclado y sin enviar una nota de voz.

La novedad fue detectada en una versión beta de WhatsApp y se encuentra todavía en etapa de desarrollo . Según los reportes especializados, la herramienta permitiría dictar un mensaje, revisar el texto generado y decidir si se envía o se descarta.

La función incorporaría un nuevo botón dentro de la barra de chat. Al utilizarlo, el usuario podrá comenzar a hablar y WhatsApp transformará las palabras en texto.

La primera vez que se active la herramienta, la aplicación mostraría una breve explicación sobre su funcionamiento y solicitaría seleccionar el idioma que se utilizará para el dictado.

Luego aparecería un indicador de escucha mientras el usuario habla. Una vez finalizado el dictado, el sistema generaría el mensaje escrito para que pueda ser revisado antes de enviarlo.

La herramienta estaría pensada tanto para conversaciones individuales como para grupos y otros espacios de la aplicación.

El destinatario recibirá un mensaje de texto

Una de las principales diferencias con una nota de voz es que la persona que recibe el mensaje no escuchará ningún audio.

El usuario podrá hablar para redactar el contenido, pero el destinatario recibirá un mensaje convencional escrito. Tampoco tendría una indicación que revele que el texto fue generado mediante dictado.

De esta manera, la función apunta a quienes prefieren expresarse hablando, pero no quieren enviar audios o necesitan que el destinatario pueda leer el contenido rápidamente.

Por el momento, la función no está disponible para todos los usuarios. Fue descubierta en una versión de prueba de WhatsApp y todavía debe atravesar diferentes etapas de evaluación antes de un posible lanzamiento general.

Como ocurre con otras características en desarrollo, el diseño, la ubicación del botón y el funcionamiento definitivo podrían cambiar durante las pruebas. Meta tampoco confirmó oficialmente una fecha para su llegada a la versión estable.

Por ahora, quienes quieran utilizarla deberán esperar a que WhatsApp complete el proceso de pruebas y determine si la herramienta está lista para incorporarse a la aplicación de manera masiva.