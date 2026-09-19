WhatsApp dejará de funcionar en estos iPhone el 30 de noviembre

WhatsApp dejará de dar soporte a iPhones con sistemas operativos inferiores a iOS 15.5 el 30 de noviembre.

WhatsApp enviará varias notificaciones a los usuarios antes de interrumpir definitivamente el servicio. Foto: EFE

WhatsApp anunció una nueva limpieza de su plataforma para garantizar los estándares de seguridad. A partir del 30 de noviembre de 2026, la aplicación de mensajería dejará de funcionar en todos los teléfonos de iPhone que operen con versiones anteriores al sistema operativo iOS 15.5.

Por qué se toma esta medida Desde la compañía explicaron que los dispositivos y el software cambian con frecuencia, por lo que revisan periódicamente qué sistemas operativos admiten. Cada año analizan qué equipos son los más antiguos y tienen menor cantidad de usuarios a nivel global. Estos modelos quedan relegados de las últimas actualizaciones de seguridad y carecen de la capacidad necesaria para ejecutar las nuevas funciones.

Será indispensable contar con iOS 15.5 y capacidad para recibir SMS al momento de registrar la cuenta. Foto: Archivo Antes de que el sistema operativo quede obsoleto, los usuarios afectados recibirán una notificación directa dentro de la aplicación. WhatsApp enviará varios recordatorios para que actualicen el dispositivo antes de la fecha límite. Si el teléfono permite instalar iOS 15.5 o versiones posteriores, bastará con realizar la descarga para seguir utilizando el servicio con total normalidad.

Requisitos para registrarse en equipos nuevos La medida impactará principalmente en modelos que ya no reciben soporte de Apple, como los iPhone 6s, iPhone 6s Plus y el iPhone SE de primera generación. Quienes deban migrar a un dispositivo compatible, deben cumplir con las siguientes condiciones oficiales para registrar su número: