Llegó el Súper Niño: creció el río Iguazú en las Cataratas y el mar desbordó en Monte Hermoso por viento extremo

El Súper Niño volvió a poner el foco sobre distintos fenómenos meteorológicos que afectan al país este lunes. El río Iguazú registra un caudal extraordinario en la zona de las Cataratas y una fuerte sudestada golpea a Monte Hermoso , donde el mar avanzó sobre la costanera y alcanzó sectores urbanos.

El escenario obliga a mantener restricciones en las Cataratas y a seguir de cerca la evolución del tiempo en varias provincias. En el Parque Nacional Iguazú, los circuitos Superior e Inferior continúan habilitados, pero la Garganta del Diablo permanece cerrada como medida preventiva.

Las pasarelas de la Garganta del Diablo habían sido retiradas previamente como medida preventiva frente a posibles crecidas. Por ese motivo, el circuito del lado argentino continúa sin acceso, mientras que el resto de los recorridos permanece operativo.

Durante el fin de semana también circularon videos de visitantes sobre pasarelas ubicadas sobre el río, lo que generó confusión. Sin embargo, esas imágenes correspondían al sector brasileño de las Cataratas, donde las autoridades también aplicaron restricciones debido al aumento del caudal.

La crecida estaba contemplada dentro de las proyecciones meteorológicas vinculadas al fenómeno de El Niño. Las condiciones dentro del parque pueden modificarse de acuerdo con la evolución del río y del tiempo.

Monte Hermoso, golpeado por la sudestada

En paralelo, la costa bonaerense quedó bajo los efectos de un episodio de viento intenso. Uno de los lugares más afectados fue Monte Hermoso, donde la combinación entre las ráfagas y el oleaje provocó un importante avance del mar. El agua llegó hasta la costanera y en algunos puntos avanzó varias cuadras hacia sectores urbanos. También se registraron anegamientos y daños en áreas costeras mientras se monitoreaba el nivel del mar durante la pleamar.

X: @Cori_MetRA

Como consecuencia de las condiciones meteorológicas, los Centros de Desarrollo Infantil Evita 1 y 2 suspendieron sus actividades durante el turno tarde.

Alerta por ráfagas de hasta 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta naranja por viento en sectores de la costa atlántica bonaerense. Allí se esperan vientos del oeste que rotarán al sudoeste, con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Además, rige una alerta amarilla por viento para zonas de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, San Luis y Córdoba, con ráfagas de hasta 80 km/h.

X: @Cori_MetRA

En la Patagonia también se esperan fuertes vientos, lluvias y nevadas. Las ráfagas podrían superar los 80 km/h cerca de Península Valdés y el Golfo San Matías, mientras que otro sistema de baja presión avanzará desde el Pacífico durante los próximos días y podría generar nuevas precipitaciones y nevadas sobre la cordillera.

En Buenos Aires, el ingreso de aire frío provocará un descenso de temperatura. Para este lunes se prevé una máxima de 17°C, mientras que el martes la mínima podría descender hasta los 7°C. Hacia el viernes, en cambio, la máxima volvería a subir hasta los 27°C.