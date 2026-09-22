Se viene el Súper Niño en Buenos Aires: la obra clave en Palermo que busca evitar inundaciones

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires finalizó los trabajos de reparación y adecuación de la red pluvial sobre la avenida Dorrego, en el tramo comprendido entre las avenidas Figueroa Alcorta y Del Libertador, en el barrio de Palermo. La intervención restituye la capacidad de drenaje en uno de los corredores viales más transitados del norte porteño y busca optimizar el escurrimiento ante los eventos de lluvias intensas proyectados para los próximos meses por el fenómeno meteorológico del Súper Niño.

"Trabajamos todos los días para mejorar el sistema pluvial y que el agua drene con mayor facilidad. Estamos haciendo las obras necesarias para enfrentar de la mejor manera los desafíos climáticos cada vez más complejos como el Súper Niño", destacó el ministro de Espacio Público porteño, Ignacio Baistrocchi.

Los trabajos, iniciados en abril tras un diagnóstico técnico que detectó obstrucciones en el área, demandaron la incorporación de 293 metros lineales de conductos nuevos (casi tres cuadras de infraestructura subterránea). Además, se readecuaron dos módulos de sumidero y se instalaron seis nuevas bocas de registro para facilitar las futuras tareas de limpieza y desobstrucción.

GCBA El plan hidráulico porteño y el operativo de respuesta preventiva La obra sobre la avenida Dorrego se enmarca en un plan de 29 intervenciones pluviales proyectadas para este año, que incluye 20 obras de gran escala (13 ya concluidas), tareas de desobstrucción como la extracción de más de 37.000 m³ de sedimentos en el arroyo Cildañez, y obras integrales en distintos puntos del territorio porteño.

Según estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno de "El Niño" registrará su fase más intensa entre septiembre y octubre, con tormentas fuertes, ráfagas de viento y precipitaciones copiosas en cortos períodos de tiempo.