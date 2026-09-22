Se viene el Súper Niño en Buenos Aires: la obra clave en Palermo que busca evitar inundaciones
El Gobierno porteño concluyó la intervención sobre la avenida Dorrego, donde sumó 300 metros de conductos nuevos.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires finalizó los trabajos de reparación y adecuación de la red pluvial sobre la avenida Dorrego, en el tramo comprendido entre las avenidas Figueroa Alcorta y Del Libertador, en el barrio de Palermo. La intervención restituye la capacidad de drenaje en uno de los corredores viales más transitados del norte porteño y busca optimizar el escurrimiento ante los eventos de lluvias intensas proyectados para los próximos meses por el fenómeno meteorológico del Súper Niño.
"Trabajamos todos los días para mejorar el sistema pluvial y que el agua drene con mayor facilidad. Estamos haciendo las obras necesarias para enfrentar de la mejor manera los desafíos climáticos cada vez más complejos como el Súper Niño", destacó el ministro de Espacio Público porteño, Ignacio Baistrocchi.
Los trabajos, iniciados en abril tras un diagnóstico técnico que detectó obstrucciones en el área, demandaron la incorporación de 293 metros lineales de conductos nuevos (casi tres cuadras de infraestructura subterránea). Además, se readecuaron dos módulos de sumidero y se instalaron seis nuevas bocas de registro para facilitar las futuras tareas de limpieza y desobstrucción.
El plan hidráulico porteño y el operativo de respuesta preventiva
La obra sobre la avenida Dorrego se enmarca en un plan de 29 intervenciones pluviales proyectadas para este año, que incluye 20 obras de gran escala (13 ya concluidas), tareas de desobstrucción como la extracción de más de 37.000 m³ de sedimentos en el arroyo Cildañez, y obras integrales en distintos puntos del territorio porteño.
Según estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno de "El Niño" registrará su fase más intensa entre septiembre y octubre, con tormentas fuertes, ráfagas de viento y precipitaciones copiosas en cortos períodos de tiempo.
Para dar respuesta a este escenario, la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, dispuso un esquema preventivo coordinado por el Centro de Operaciones de Emergencias de Defensa Civil. El operativo contempla el monitoreo constante de 177 puntos de riesgo distribuidos en las 15 comunas —entre los que se cuentan 83 pasos bajo nivel y puentes—, sumado a la ejecución de más de 60 obras hidráulicas acumuladas que añadieron más de 13.000 metros de nuevos conductos, los aliviadores Crisólogo Larralde y Ciudad de la Paz, y la ampliación del reservorio del Parque Sarmiento.