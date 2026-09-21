CUD: qué hay que saber sobre la renovación y cuándo conviene iniciar el trámite

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público y gratuito que acredita la discapacidad en todo el país y permite acceder a distintos derechos y prestaciones. La vigencia depende de cada certificado, ya que algunos tienen fecha de vencimiento y otros pueden emitirse sin vencimiento.

La fecha de vencimiento del CUD figura en el propio certificado. Cuando tiene una vigencia determinada, es necesario realizar el trámite de renovación y volver a ser evaluado por una Junta Evaluadora Interdisciplinaria.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) también se puede utilizar en formato digital a través de Mi Argentina.

Sin embargo, no todos los CUD tienen vencimiento. La normativa contempla la posibilidad de emitirlos sin fecha de caducidad en determinados casos.

Si se produce un cambio en el perfil de funcionamiento de la persona, el certificado puede actualizarse.

Cómo renovar el CUD y qué documentación piden

Los requisitos para renovar el CUD no son iguales para todas las personas. La documentación depende de la situación particular y del tipo de discapacidad.

El sitio oficial permite consultar los requisitos antes de iniciar la gestión. Para hacerlo, hay que seleccionar el tipo de trámite correspondiente —en este caso, “Renovación”— y completar los datos solicitados.

De acuerdo con cada caso, pueden pedir informes médicos, estudios, certificados de profesionales y otra documentación relacionada con la discapacidad.

El trámite es gratuito y se realiza ante una Junta Evaluadora Interdisciplinaria. La consulta oficial permite saber qué documentación presentar y dónde realizar la evaluación.

CUD digital: cómo tenerlo en Mi Argentina

El CUD también está disponible en formato digital a través de Mi Argentina. Para acceder, es necesario contar con la identidad validada y buscar el documento dentro de la aplicación.

El CUD digital tiene la misma validez que el certificado físico, por lo que puede utilizarse para acreditar la discapacidad en todo el país.

Qué beneficios permite obtener el CUD

El CUD permite acceder a distintos derechos contemplados por la normativa nacional, entre ellos:

Prestaciones de salud vinculadas con la discapacidad.

Transporte gratuito en los servicios alcanzados por la normativa.

Determinadas asignaciones y beneficios sociales.

En junio de 2026 también se incorporó una alternativa para facilitar el uso del beneficio de transporte: las personas con CUD pueden asociarlo voluntariamente a una SUBE registrada para acceder al descuento del 100% en colectivos y trenes de jurisdicción nacional.

La asociación no es obligatoria. Quienes no la realicen pueden continuar acreditando el beneficio con el CUD físico, que mantiene su validez, o con la versión digital.

Por eso, si el CUD tiene fecha de vencimiento, es importante revisar los requisitos oficiales según cada situación antes de iniciar la renovación y preparar la documentación solicitada.