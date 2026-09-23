La app creada por una mendocina que busca repartir la carga invisible de la crianza

Turnos médicos, cuotas, cumpleaños, autorizaciones, fútbol, meriendas y traslados. Hay una parte de la crianza que no figura en ninguna lista de tareas porque ocurre en la cabeza de alguien. Una app creada por una mendocina le puso nombre , orden y responsables a ese trabajo invisible para morigerar esa carga mental que generalmente cae sobre las mujeres.

¿Quién sabe cuándo hay que llevar la autorización al colegio?¿Quién recuerda que el martes hay turno con el pediatra?¿Quién se acuerda de comprar el regalo para el cumpleaños, pagar la cuota, preparar la merienda y avisar que el chico tiene fútbol?Y, sobre todo, ¿quién tiene que acordarse de recordárselo al otro? Ese fue el punto de partida de Ana Laura Diez, doctora en Neurociencias y creadora de la aplicación que suma adeptos día tras días.

Ahí aparece una de las zonas menos visibles de la vida familiar: la carga mental. No es solamente hacer las cosas. Es pensar en las cosas antes de que haya que hacerlas. La aplicación desarrollada en Argentina decidió atacar precisamente ese problema. Se llama desCARGA MENTAL y propone algo bastante más ambicioso que compartir un calendario: que la organización de la crianza deje de depender de la memoria, la anticipación y la iniciativa de una sola persona.

"La app nació desde el cansacio, de tener que estar recordándole a alguien lo que tiene que hacer", le cuenta Diez a MDZ. Esa frase repercute en charlas hace años y generalmente en quejas. Pero Diez usó sus conocimientos para buscarle una solución a un problema que incluso deteriora los lazos familiares.

Hay una escena bastante conocida en muchas familias.“Si necesitás que haga algo, avisame”.La frase parece ofrecer ayuda. Pero encierra una pregunta: ¿quién tiene que saber qué hace falta?

Porque para pedir que alguien lleve al chico al médico primero hay que recordar que existe el turno. Para pedir que compre algo, hay que detectar que falta. Para organizar una actividad, hay que conocer previamente cuándo, dónde y qué se necesita.

Es decir: incluso cuando otra persona ejecuta la tarea, alguien puede seguir cargando con la responsabilidad de pensarla, anticiparla y supervisarla.“La mayoría de los conflictos cotidianos no aparecen porque alguien no hizo una tarea, sino porque alguien tuvo que recordar que esa tarea existía”, sostiene.

La propuesta de desCARGA MENTAL es convertir esa información dispersa en un sistema compartido. "La aplicación permite concentrar en un mismo lugar actividades escolares, turnos médicos, deportes, reuniones, pagos, gastos, traslados, autorizaciones y eventos.También genera recordatorios y un resumen diario de las actividades.La inteligencia artificial aparece como una herramienta para simplificar la carga: se puede escribir o dictar una indicación cotidiana y el sistema interpreta la información para incorporarla a la agenda", sostiene Diez.

Por ejemplo, la app avisa: “Dentista, 15 de octubre, 10 de la mañana”.La idea es que eso deje de ser una conversación que alguien debe recordar y pase a convertirse en información disponible para quienes comparten la responsabilidad. "Además,si tenés que hacer una transferencia no tenés que copiar el alias, el monto, te simplifica todo", agrega la investigadora.

Cuando la familia tiene dos casas

La herramienta también fue pensada para un escenario cada vez más habitual: padres que ya no viven juntos pero siguen compartiendo la crianza.En esos casos, la logística puede multiplicarse: dos hogares, traslados, horarios, actividades y acuerdos que necesitan ser coordinados.

La app desCARGA MENTAL permite organizar cronogramas entre dos casas y contempla también familias ensambladas y situaciones en las que existen hijos con diferentes coparentalidades.

Cada grupo familiar mantiene su información separada y cada persona accede a los datos que corresponden.La aplicación incluso incorpora un acceso de solo lectura para mediadoras familiares, terapeutas o abogadas que acompañen determinados procesos.

"De hecho tiene la opción de que haya una persona como mediadora del reparto, que puede ser un abogado, cuando hay padres que no tienen diálogo", refuerza Diez.

La desigualdad también se mide en horas

El fenómeno que intenta abordar la aplicación tiene además una dimensión que excede las discusiones domésticas.La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo mostró que las mujeres destinan en promedio 6 horas y 31 minutos diarios a ese trabajo en Argentina mientras que los varones dedican 3 horas y 40 minutos.

Y dentro de esas horas hay una parte difícil de contabilizar: planificar, coordinar, recordar y anticipar.No necesariamente se ve.Pero ocupa tiempo.

De una discusión de pareja a una aplicación

La app desCARGA MENTAL comenzó a desarrollarse a principios de 2026 y demandó nueve meses de trabajo.La primera versión fue probada por la propia pareja de Diez y luego por familias amigas. También participaron personas vinculadas a la crianza y la primera infancia.

La creadora resume el espíritu del proyecto con una frase: “Decidí que el límite lo pusiera una app y no yo”.El objetivo es que la tecnología se convierta en una especie de tercero neutral: no hay que pedir, perseguir ni recordar. La información está disponible y las responsabilidades quedan visibles.

La diferencia con un calendario tradicional está justamente ahí.No se trata solamente de saber qué hay que hacer.Se trata de que la persona que habitualmente sostiene la agenda mental de toda la familia deje de ser el sistema operativo del hogar.

La aplicación ya está disponible para Android, iOS y web: www.descargamental.app .Tiene un precio de lanzamiento de $26.000, con pago único por grupo familiar, y permite que ambas personas utilicen la licencia. También ofrece pago con tarjeta y cuotas.

El modelo parte de una idea sencilla: si la crianza es compartida, la información necesaria para sostenerla también debería serlo.Porque quizás la pregunta no sea quién hace más tareas en una casa.Quizás sea otra, bastante más incómoda:

¿Quién tiene que acordarse de todo?