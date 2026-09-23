El Gobierno decretó un nuevo aumento para jubilados y pensionados: cuánto desde octubre

Los jubilados ya saben cuánto cobrarán como haber base durante octubre . La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) oficializó este miércoles un aumento del 1,66% para las jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones que paga el organismo.

La actualización responde al sistema de movilidad mensual vigente, que toma como referencia la inflación de dos meses atrás. Con el incremento, el haber mínimo para los jubilados pasará a ser de $435.748,51, mientras que la jubilación máxima quedará establecida en $2.932.174,85 desde octubre.

Esto significa que quienes cobran la mínima recibirán $7.115,31 más de haber que en septiembre, cuando el piso previsional era de $428.633,20. El monto informado corresponde únicamente a la jubilación y no contempla un eventual bono extraordinario.

La actualización también modifica otras prestaciones vinculadas al sistema previsional . La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $348.598,81, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) quedará en $199.335,05.

Por el momento, el Gobierno todavía no oficializó el bono extraordinario correspondiente a octubre. En septiembre ese refuerzo fue de hasta $70.000, pero su continuidad requiere una nueva disposición específica. Por eso, el monto confirmado hasta ahora para los jubilados que cobran la mínima es de $435.748,51.

Además de los jubilados, el aumento del 1,66% alcanzará a pensionados, AUH y otras asignaciones de Anses.

También aumenta la AUH

El aumento del 1,66% llegará además a la Asignación Universal por Hijo. Desde octubre, la AUH tendrá un valor general de $156.588, mientras que la AUH por hijo con discapacidad ascenderá a $509.863. La Asignación por Embarazo también quedará fijada en $156.588.

Anses también actualizó los límites de ingresos utilizados para las asignaciones familiares. El tope individual será de $3.209.863: si uno de los integrantes del grupo familiar supera esa cifra, la familia queda excluida de esas asignaciones, aunque entre todos no excedan el límite familiar correspondiente.

De esta manera, octubre comenzará con nuevos valores para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. La principal cifra que queda pendiente es la del bono previsional, en caso de que el Ejecutivo decida mantener ese refuerzo durante el próximo mes.