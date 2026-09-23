PAMI ofrece cursos y talleres para jubilados en Mendoza: yoga, folklore y más

La inscripción para los talleres gratuitos del PAMI se realiza de forma online, ofreciendo actividades variadas para estimular la salud física y mental.

Durante septiembre, el PAMI mantiene abierta la oferta de talleres y cursos para jubilados y pensionados de todo el país. En el caso de Mendoza, los afiliados pueden acceder a una amplia variedad de talleres sociopreventivos diseñados para estimular el movimiento, la actividad cognitiva, la expresión artística y la incorporación de hábitos saludables.

Se trata de espacios grupales y completamente gratuitos que se dictan de forma presencial en los distintos Centros de Jubilados de la provincia. Una de las grandes ventajas de este programa es que no se requiere experiencia ni estudios previos para participar, y cada afiliado tiene la posibilidad de inscribirse en hasta tres talleres en simultáneo.

Para confirmar la inscripción solo es necesario ingresar a la web de la obra social con los datos del DNI y la credencial. Milagros Lostes / MDZ Cómo es el trámite de inscripción Anotarse en los talleres es un proceso sencillo que se realiza de manera 100% digital a través de la página web oficial de PAMI. El paso a paso es el siguiente:

Ingresar al buscador de talleres en la web de la obra social.

Seleccionar la temática deseada y el Centro de Jubilados y Pensionados donde se quiere cursar.

Completar el formulario de inscripción utilizando los datos personales del DNI y el número de credencial de afiliación. Qué talleres sociopreventivos hay en Mendoza La oferta disponible para los afiliados mendocinos varía dependiendo del departamento en el que residan. Entre las temáticas más destacadas de este mes se encuentran: