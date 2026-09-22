PAMI ofrece cursos gratis de gimnasia y danza para jubilados: cómo acceder

Los jubilados del PAMI pueden acceder a distintos cursos de gimnasia, danzas y más juegos para mantenerse activos.

Mantenerse activos, de grandes, puede significar mucho para aquellos adultos mayores que ya están jubilados y permanecen afiliados al PAMI. Justamente el organismo lanzó una nueva propuesta con cursos que se pueden aprovechar para tener mejor estado físico, mental y social.

La iniciativa incluye clases de gimnasia, talleres de danza y espacios recreativos con juegos, entre otras opciones pensadas para fomentar hábitos saludables y generar ámbitos de encuentro. Estas actividades forman parte de una política que apunta a mejorar la calidad de vida de los afiliados más allá de la atención médica tradicional.

Actividades para todos los gustos: la oferta del PAMI La oferta abarca propuestas tanto físicas como recreativas. Por un lado, las clases de gimnasia están orientadas a mejorar la movilidad, la fuerza y el equilibrio, aspectos clave para la salud en la tercera edad. Por otro, la danza aparece como una alternativa que combina ejercicio con disfrute, mientras que los juegos buscan estimular la mente y reforzar los vínculos sociales.

En muchos casos, estas actividades se desarrollan en centros de jubilados, espacios comunitarios o sedes del propio organismo, lo que facilita el acceso de los afiliados en distintas zonas del país.

Cómo participar de los cursos del PAMI para jubilados Los cursos son gratuitos y están destinados exclusivamente a afiliados del PAMI. Para inscribirse, los interesados deben consultar en su agencia local o a través de los canales oficiales del organismo, donde se detallan las propuestas disponibles según la región.