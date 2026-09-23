Cartilla de PAMI: cómo encontrar un especialista cerca de tu casa

Con una orden para consultar a un especialista, el paso siguiente suele ser encontrar dónde atenderse. Para las personas afiliadas a PAMI, la cartilla médica digital reúne varias formas de hacer esa búsqueda. La elección del camino depende de lo que ya se sabe: la especialidad necesaria, el nombre del profesional o la zona donde se busca un consultorio.

En la cartilla oficial de PAMI aparecen seis accesos: por servicio médico, por profesional, por centro de salud, por cercanía, descargar cartilla y mi cartilla. El buscador está orientado a encontrar especialistas, centros de diagnóstico por imágenes y centros oftalmológicos. Así, quien ya tiene el nombre de un médico puede buscarlo directamente; quien necesita, por ejemplo, una consulta de cardiología puede empezar por el servicio y revisar los prestadores que figuran en la cartilla.

Qué diferencia hay entre la cartilla general y “Mi cartilla” La búsqueda general sirve para explorar las opciones disponibles según el criterio elegido. “Mi cartilla” permite consultar los centros y prestadores asignados a una persona afiliada. Para ingresar, PAMI solicita el número de afiliación y el número de documento. El primero tiene 14 dígitos y figura en la parte inferior de la credencial: deben escribirse también los dos últimos números, sin barra ni espacios. La página ofrece además la opción de descargar la cartilla para conservarla y consultarla más adelante. PAMI explica los datos de acceso en “Mi cartilla”.

La distinción importa porque no todas las prestaciones funcionan igual. Según la información oficial sobre especialidades, las personas afiliadas pueden elegir médicos especialistas y centros de diagnóstico dentro de la cartilla. En odontología y laboratorio, en cambio, cuentan con un centro o prestador asignado. Para salud mental también existe una asignación, aunque PAMI indica que se puede elegir otro prestador de la cartilla. Si se busca uno de esos servicios y no aparece el profesional esperado, conviene revisar primero la asignación personal.

Cómo se obtiene el turno con un especialista Encontrar un prestador en la cartilla no equivale a reservar un turno. PAMI indica que, una vez elegida la opción, hay que comunicarse con el profesional o el centro de atención para solicitarlo. Para la consulta con un especialista, señala que se debe llevar DNI, credencial y Orden Médica Electrónica (OME). No hace falta imprimir la orden: la persona afiliada puede verla en la aplicación de PAMI y el especialista puede consultarla en el sistema. Antes de asistir, resulta útil confirmar con el prestador el domicilio y el horario del turno.