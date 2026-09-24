Quini 6: 20 ganadores se llevaron $18 millones y dos son de Mendoza

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo 27 de septiembre con un pozo estimado de $7.200 millones.

El Quini 6 volvió a sortear este miércoles 23 de septiembre con importantes pozos millonarios en sus distintas modalidades. En esta oportunidad, los premios principales del Tradicional, La Segunda y la Revancha quedaron vacantes, mientras que el Siempre Sale repartió su pozo entre 20 afortunados, que se llevarán más de $18 millones cada uno.

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6 Los números que salieron en el Tradicional Primer Sorteo fueron 05, 07, 18, 25, 30 y 41. El pozo destinado al primer premio era de más de $1.164.000.000, pero quedó vacante al no registrarse apuestas ganadoras con los seis aciertos.

El próximo sorteo pondrá en juego $7.200.000.000. Foto: Archivo La Segunda del Quini 6 En La Segunda del Quini 6, los números sorteados fueron 00, 06, 08, 14, 40 y 44. El primer premio tenía un pozo en juego de más de $3.812.000.000, que también quedó vacante al no haber apuestas ganadoras con los seis aciertos.

La Revancha del Quini 6 Por su parte, en La Revancha salieron los números 14, 15, 31, 34, 35 y 41. En esta modalidad tampoco se registraron ganadores con las seis coincidencias, por lo que el pozo superior a los $800.000.000 quedó vacante.

Siempre Sale del Quini 6 Finalmente, en Siempre Sale los números fueron 13, 24, 27, 32, 42 y 44. Hubo 20 apostadores que consiguieron cinco coincidencias y se repartieron el pozo de más de $369.000.000. Cada uno recibirá más de $18.000.000. Los ganadores están distribuidos a lo largo del país: seis de Buenos Aires, dos de Mendoza, dos de Neuquén, dos de Corrientes, y un ganador respectivamente en Santa Fe, Salta, Chubut, Entre Ríos, Chaco, CABA, San Luis y Córdoba.