Iban 70 minutos del segundo tiempo del partido de ida por una de las semifinales de la Champions y, para todo amante del fútbol, el espectáculo que brindaban el equipo francés y el alemán era descomunal, fantástico, pocas veces visto.

El resultado marcaba 5 a 4 a favor del PSG, luego que fuera ganando 5 a 2. 9 goles en 70 minutos y podían haber sido 4 o 5 más.

La precisión en los controles y pases, la velocidad mental y física de prácticamente todos los jugadores llenaba los ojos y sólo llamaba al asombro. Goles de todo tipo y ningún otro objetivo que atacar constantemente, sin reparo ni cuidado. Un espectáculo maravilloso.

El juego desplegado llevó a la reflexión acerca del fútbol nuestro de cada día, con una necesaria obviedad. El poderío económico de ese fútbol lo pone largamente por encima del doméstico y limitado del nuestro.

Hecha la aclaración, también es cierto señalar que los 22 jugadores que nos brindaban una sinfonía futbolística excelsa son seres humanos como los jugadores que disputan semana a semana el torneo local.

¿A qué juegan PSG y Bayern Munich?

A atacar constantemente con táctica, destreza técnica y planeamiento estratégico. Sin especulación alguna, sin protestas grandilocuentes, sin faltas continuas o descalificadoras, con referís correctos y desapercibidos. Con una capacidad física impecable y destrezas únicas en varios de los jugadores.

Sólo resta regodearse, desear que no termine nunca un partido así y soñar que es posible que suceda algo parecido en la Liga Profesional.

El partido finalizó 5 a 4 y pudieron haber más goles.

Salve PSG y Bayern !!!! Gracias por lo que brindaron, ojalá se repita y sobretodo se imite.

¿A qué jugaron? Parece que al fútbol.