La impactante racha que pone a Independiente en el top mundial ¡junto al PSG y Bayern Múnich!

El Independiente de Gustavo Quinteros registra una impresionante estadística en partidos consecutivos, a tal punto de que se codea con varios gigantes de Europa.

El presente de Independiente no solo se explica por los resultados, sino también por un poderío ofensivo que hoy lo deja en un lugar privilegiado. Después del triunfo 3-1 ante Defensa y Justicia, Gustavo Quinteros remarcó un aspecto clave: su equipo siempre convierte. Y los números respaldan.

La tremenda racha goleadora de Independiente El Rojo alcanzó una racha de 19 partidos consecutivos marcando al menos un gol, una cifra que lo ubica entre los mejores registros de las diez principales ligas del mundo. se trata de la cuarta mejor seguidilla a nivel global en la actualidad, algo que no es un dato menor.

La tabla la lidera el Bayern Múnich con 46 partidos seguidos convirtiendo, seguido por NEC Nijmegen de Holanda (23) y Manchester United (22). Detrás de ellos aparece el Rey de Copas, incluso por encima del PSG, que suma 18.

Gutiérrez puso el 2-1 de Independiente Gutiérrez puso el 2-1 de Independiente ESPN

Para encontrar el último partido en el que Independiente no marcó goles hay que remontarse al 19 de octubre del año pasado, cuando cayó 1-0 frente a San Martín de San Juan por el Torneo Clausura. Desde entonces, nunca más se quedó en cero.