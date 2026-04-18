Independiente se lo dio vuelta a Defensa y Justicia y logró una victoria clave para la clasificación

Independiente derrotó 3-1 a Defensa y Justicia , por la decimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol en un duelo importantísimo para afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

En el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, el mediocampista Aaron Molinas abrió el marcador para el Halcón a los 6 minutos de penal y, a los 15, el paraguayo Gabriel Ávalos lo empató para el Rojo de la misma forma. El chileno Maximiliano Gutiérrez dio vuelta el encuentro a los 29 minutos mientras que Lautaro Millán marcó el 3-1 a los 48 minutos del complemento.

A los 7 minutos, tras recurrir al VAR, el árbitro Sebastián Martínez sancionó penal para Defensa y Justicia al observar una clara mano de Kevin Lomónaco al interceptar un remate de Alan Coria.

De penal, el mediocampista Aaron Molinas marcó el 1-0 para la visita con un remate cruzado a la derecha ante el vuelo del arquero Rodrigo Rey a la izquierda.

Unos minutos después, el árbitro Sebastián Martínez sancionó penal para Independiente tras observar una infracción de Ayrton Portillo sobre el chileno Maximiliano Gutiérrez al ingresar al área.

¡UN REMATE POTENTE! Aaron Molinas no falló y puso el 1-0 de Defensa vs. Independiente. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/d3hU8OpJCI

Con un sutil remate a la derecha del arquero uruguayo Christopher Fiermarin, el paraguayo Gabriel Ávalos marcó el empate para Independiente a los 15 minutos del primer tiempo.

Gabriel Ávalos, el goleador del campeonato, empató de penal para el Rojo

Embed ¡¡EL GOLEADOR NUNCA FALLA!! Gabriel Ávalos la cruzó y estampó el 1-1 de Independiente vs. Defensa.



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El chileno Maximiliano Gutiérrez marcó el 2-1 para Independiente ante Defensa y Justicia a los 28 minutos. Tras una gran recuperación del colombiano Santiago Arias en la mitad del campo de juego, la pelota le quedó al paraguayo Gabriel Ávalos que pivoteó, giró ante su marca y metió un gran pase en cortada al ex Huachipato que aguantó la marca de Aaron Molinas y sacó un gran zapatazo raso que se clavó en el primer palo del arquero uruguayo Christopher Fiermarín.

Gutiérrez puso el 2-1 de Independiente frente al Halcón de Varela

Gutiérrez puso el 2-1 de Independiente Gutiérrez puso el 2-1 de Independiente ESPN

Lautaro Millán decoró el resultado para Independiente

El mediocampista argentino nacionalizado chileno Lautaro Millán marcó el 3-1 de Independiente ante Defensa y Justicia, a los 48 minutos del complemento.

Tras un exquisito pase entre líneas de Facundo Zabala, el joven delantero Felipe Tempone quedó mano a mano ante el arquero uruguayo Christopher Fiermarin, lo eludió con un pie a pie y tocó atrás para el solitario ingreso de Millán que le dio como venía y puso el 3-1 final.

Embed ¡QUÉ JUGADA SE MANDÓ EL PIBE! Tempone armó un jugadón, dejó en el camino a Fiermarín y se la dejó a Millán para anotar el 3-1 de Independiente vs. Defensa.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/xVrtX549Ta — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026

Fuente: NA.

El minuto a minuto de Independiente vs Defensa y Justicia