"Los hechos demostrarán mi inocencia": la carta con la que Jonathan Andic anuncia que se aparta de Mango para afrontar la acusación por la muerte de su padre

Jonathan Andic, el hijo mayor del fundador de Mango, publicó este martes una carta abierta para anunciar su retirada temporal de la compañía y defender su inocencia tras ser acusado de matar a su padre, Isak Andic.

El fundador de la cadena internacional de moda rápida murió el 14 de diciembre de 2024 a los 71 años tras caer por un precipicio de más de 100 metros cuando ambos hacían senderismo en la montaña de Montserrat, en Barcelona.

Más de un año y medio después de la muerte, su hijo Jonathan fue acusado de homicidio.

El primogénito de los Andic fue detenido el pasado 19 de mayo y, tras comparecer ante la jueza, quedó en libertad a cambio de una fianza de US$1,16 millones.

Además, la jueza le impuso como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio y la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado mientras se desarrolla la investigación.

La carta

En su misiva, publicada por varios medios españoles, Jonathan Andic anunció que se retira temporalmente de sus funciones en Mango para centrarse en el juicio.

"La atención y el foco que exige mi defensa en el proceso judicial, en este momento, no me permiten mantener el alto compromiso que exige mi rol en la compañía", escribió.

El empresario asegura que tomó la decisión "desde la responsabilidad" y afirma que, aunque se apartará temporalmente de Mango, mantendrá el vínculo con "otros proyectos familiares, empresariales y sociales".

Andic sostiene que afronta esta etapa "con tristeza", aunque convencido de que es "lo mejor para la compañía" y para él mismo.

Getty Images Jonathan Andic en el funeral de su padre en 2024.

En la carta abierta, el hijo del fundador de Mango defiende su inocencia y describe su situación como una experiencia marcada por "el dolor, la impotencia y la frustración".

También denuncia que existe un "relato de presunta culpabilidad" que, según afirma, "no responde a la realidad".

Andic recuerda la muerte de su padre hace "17 meses" como un episodio "profundamente doloroso" para su familia y asegura que al duelo se ha sumado tener que convivir con "la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona".

En otro pasaje, reivindica la relación que mantenía con Isak Andic y asegura que sentía por él un "profundo" cariño.

"Vivimos juntos muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño", escribió.

Añade además que, como ocurre "en tantas familias", también atravesaron "momentos difíciles y complejos", aunque asegura que fueron superados "con gran esfuerzo, generosidad y ayuda".

En la parte final de la carta, asegura que afronta el proceso "con serenidad y entereza" y que necesita concentrar toda su energía en demostrar su inocencia.

Concluye la carta asegurando que cuenta con "el pleno apoyo" de su familia y su entorno y expresa su confianza en que "la verdad acabará imponiéndose".

Apoyo familiar y corporativo

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Jonathan Andic mantiene el respaldo público de la dirección de la compañía y de su entorno familiar.

El CEO y presidente de Mango, Toni Ruiz, expresó este martes "su máximo respeto, comprensión y apoyo" hacia el empresario, según un comunicado difundido por la firma.

La familia Andic, por su parte, manifestó su "absoluto e incondicional apoyo" a Jonathan después de que este publicara la carta y aseguró mantener una "plena confianza" en que logrará demostrar su inocencia.

Getty Images Andic fue arrestado el 19 de mayo y puesto en libertad tras abonar una millonaria fianza.

Jonathan Andic era la única persona que se encontraba con su padre cuando ocurrió la caída mortal en la montaña de Montserrat, en diciembre de 2024.

La investigación judicial se ha centrado desde hace meses en la relación entre ambos.

En el auto de su imputación, la jueza señaló que existían elementos que apuntaban a un deterioro del vínculo familiar y mencionó como posible hipótesis un trasfondo económico.

La magistrada sostuvo que Isak Andic estudiaba cambios en la gestión de su patrimonio, entre ellos la posibilidad de impulsar una fundación benéfica, una decisión que, según los investigadores, habría generado tensiones.

El documento judicial también recoge otros indicios considerados relevantes, como las visitas que Jonathan Andic habría realizado previamente a la zona donde se produjo el accidente o determinados aspectos de la caída que, a juicio de los peritos, no encajarían con un simple resbalón durante la excursión.

"Las lesiones que se reflejan en la autopsia (...) descartan prácticamente que la caída fuese producto de un resbalón o tropiezo", indicó la jueza en el auto.

BBC

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FUENTE: BBC