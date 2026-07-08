Dónde ver Muchachas, la serie imperdible que cuenta la intimidad de las mujeres de la Selección argentina

Lejos de los estadios, la producción de tres episodios revela cómo viven la exposición y la rutina familiar las compañeras de los futbolistas.

La propuesta ya se encuentra integrada al catálogo digital. / Archivo MDZ

El universo que rodea al seleccionado nacional sumó una propuesta audiovisual que promete cautivar a los fanáticos. La plataforma gratuita Mercado Play estrenó Muchachas, una serie documental de tres episodios centrada en las vivencias, la maternidad y la fama de seis mujeres vinculadas a los campeones del mundo.

Los detalles de la serie imperdible en medio del Mundial 2026 La producción propone un enfoque corrido del ámbito deportivo tradicional. En su lugar, explora las realidades cotidianas de Valentina Cervantes, Agustina Gandolfo, Emilia Ferrero, Muriel López, Sabrina Di Marzo y Agustina Bascerano tras la consagración histórica en el Mundial de Qatar 2022.

El documental recopila las experiencias familiares de seis mujeres tras la obtención de la tercera estrella mundial. Youtube Bajo la dirección de Rodolfo Lamboglia y la producción de Bourke Films, el proyecto acompañó a las protagonistas durante la Copa América 2024 en Estados Unidos. Además, el rodaje extendió sus locaciones a ciudades europeas clave donde residen las familias, tales como Manchester, Milán y Madrid.

“Este lanzamiento refuerza el compromiso de la plataforma de ofrecer una propuesta de entretenimiento gratuita, accesible y flexible, con contenidos pensados para conectar con los intereses de su audiencia", detalló Pablo García, directivo de Mercado Libre.