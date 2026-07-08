Dónde ver Muchachas, la serie imperdible que cuenta la intimidad de las mujeres de la Selección argentina
Lejos de los estadios, la producción de tres episodios revela cómo viven la exposición y la rutina familiar las compañeras de los futbolistas.
El universo que rodea al seleccionado nacional sumó una propuesta audiovisual que promete cautivar a los fanáticos. La plataforma gratuita Mercado Play estrenó Muchachas, una serie documental de tres episodios centrada en las vivencias, la maternidad y la fama de seis mujeres vinculadas a los campeones del mundo.
Los detalles de la serie imperdible en medio del Mundial 2026
La producción propone un enfoque corrido del ámbito deportivo tradicional. En su lugar, explora las realidades cotidianas de Valentina Cervantes, Agustina Gandolfo, Emilia Ferrero, Muriel López, Sabrina Di Marzo y Agustina Bascerano tras la consagración histórica en el Mundial de Qatar 2022.
Bajo la dirección de Rodolfo Lamboglia y la producción de Bourke Films, el proyecto acompañó a las protagonistas durante la Copa América 2024 en Estados Unidos. Además, el rodaje extendió sus locaciones a ciudades europeas clave donde residen las familias, tales como Manchester, Milán y Madrid.
“Este lanzamiento refuerza el compromiso de la plataforma de ofrecer una propuesta de entretenimiento gratuita, accesible y flexible, con contenidos pensados para conectar con los intereses de su audiencia", detalló Pablo García, directivo de Mercado Libre.
Para ver la serie desde el televisor, los usuarios pueden descargar de forma directa la aplicación oficial de la plataforma, que se encuentra disponible para los sistemas de Smart TV de Samsung, LG, Android TV y Google TV.