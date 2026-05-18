Martín Campi reveló detalles de la fuerte pelea que tuvo con Ricky Martin: "Trompadas"

Martín Campi es uno de los humoristas más reconocidos de Argentina y ha trabajado en grandes programas como VideoMatch y ShowMatch. El domingo por la noche visitó el programa Las Chicas de la Culpa (El Trece) y contó detalles de la pelea con Ricky Martin.

El humorista, por supuesto, que sorprendió a Malena Ginzburg y a todo el equipo con su sorpresiva anécdota: "Cuando arrancaba el programa de Tinelli, Marcelo tenía los saludos de Shakira, Ricky Martin y el Papa", comenzó contando.

Además, agregó: "Nos mandan a Jose y a mí a buscar el saludo de Ricky Martin, en una época que no había celular, y nos dijeron que esperemos en el hotel. Al quinto día lo veo a Ricky y el productor me dice: "Vamos a grabar el saludo, pero vos mejor no' ".

En ese momento, el humorista subrayó que se enojó y enfrentó directamente al cantante, quien dio la orden de que él no aparezca en el video: "Hace cinco días que te espero acá, yo no tengo un disco tuyo y yo estoy laburando".

Ricky Martin- Portada Martín Campi contó el día que se enfrentó a Ricky Martin por un video. Fotos: captura de video YouTube / NFL.

"Se paró Ricky, me paré yo y se me venía al humo. Nos frenaron los productores porque nos cagábamos a trompadas", expresó el marido de Denise Dumas sobre el momento de tensión que vivió con el artista que hace pocas semanas se presentó en Argentina con su show internacional.