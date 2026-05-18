Martín Campi reveló detalles de la fuerte pelea que tuvo con Ricky Martin: "Trompadas"
Martín Campi visitó el programa Las Chicas de la Culpa y allí contó todo sobre el conflicto que mantuvo con el artista puertorriqueño.
Martín Campi es uno de los humoristas más reconocidos de Argentina y ha trabajado en grandes programas como VideoMatch y ShowMatch. El domingo por la noche visitó el programa Las Chicas de la Culpa (El Trece) y contó detalles de la pelea con Ricky Martin.
El humorista, por supuesto, que sorprendió a Malena Ginzburg y a todo el equipo con su sorpresiva anécdota: "Cuando arrancaba el programa de Tinelli, Marcelo tenía los saludos de Shakira, Ricky Martin y el Papa", comenzó contando.
Además, agregó: "Nos mandan a Jose y a mí a buscar el saludo de Ricky Martin, en una época que no había celular, y nos dijeron que esperemos en el hotel. Al quinto día lo veo a Ricky y el productor me dice: "Vamos a grabar el saludo, pero vos mejor no'".
Martín Campi dio detalles de la pelea que tuvo con Ricky Martin por un video
En ese momento, el humorista subrayó que se enojó y enfrentó directamente al cantante, quien dio la orden de que él no aparezca en el video: "Hace cinco días que te espero acá, yo no tengo un disco tuyo y yo estoy laburando".
"Se paró Ricky, me paré yo y se me venía al humo. Nos frenaron los productores porque nos cagábamos a trompadas", expresó el marido de Denise Dumas sobre el momento de tensión que vivió con el artista que hace pocas semanas se presentó en Argentina con su show internacional.