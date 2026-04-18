Ricky Martin arrasó en Buenos Aires sorprendiendo con una declaración de amor y una encendida promesa

Ricky Martin encabezó este viernes el primero de sus dos shows en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires, tras sus exitosas presentaciones en Córdoba y Rosario, renovando su incombustible conexión con nuestro público tres años después de su última visita al país.

Acompañando a una catarata de hits, la puesta incluyó cuatro pantallas, músicos y bailarines. El astro puertorriqueño no anduvo con rodeos y arrancó con todo en el primer tramo de su actuación interpretando clásicos como María, Adrenalina y Bombón de azúcar.

Haciendo gala de su habitual carisma y una arrolladora energía, Ricky Martin interactuó en varias oportunidades con el público. Tras un primer cambio de vestuario, el cantante saludó a sus fans con una encendida declaración hacia Buenos Aires al enfatizar: "Juro que voy a entregar mi alma esta noche. Baires, eres mi musa. Aquí tienes lo mejor de mi música. Te amo".

Con una multitud coreando cada canción del ídolo, la presentación de Ricky Martin siguió adelante con éxitos como Vuelve, Shake Your Bon-Bon, Qué rico fuera, Lola, Lola, La bomba y She Bangs.

MND02117 Ricky Martin y un show repleto de hits en Buenos Aires. RS Fotos

Más tarde, Buenos Aires quedó a los pies del artista con Tal vez, Tiburones, A medio vivir, Y todo queda en nada y Fuego de noche, nieve de día. “Nunca me voy a cansar de esto, gracias por el amor, por el aplauso, por la sonrisa y por esta energía maravillosa”, expresó un exultante Ricky Martin.

Además, en el listado de temas, hubo lugar por una improvisada interpretación de Asignatura pendiente, seguida de éxitos como La mordidita, Por arriba, por abajo y Vente pa’ ca.

MND02396 Ricky Martin, a pura energía en su primer show en el Campo Argentino de Polo. RS Fotos

Por último, el bis llegó con la multitud en llamas entonando Livin’ la vida loca y The Cup of Life. Como si esto fuera poco, antes de abandonar el escenario, Ricky Martin sorprendió a su público de Buenos Aires al prometer: “Volveremos muy pronto y con nueva música”.