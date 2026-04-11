Ricky Martin ya está en el país y se filtró su refugio en Recoleta: las fotos

El rey del pop latino ya está entre nosotros y la locura es total. En medio de un operativo cerrojo y un misterio absoluto, Ricky Martin aterrizó en suelo argentino este sábado, demostrando una vez más que su romance con el público local no tiene techo.

Con el "sold out" como bandera en cada ciudad que pisa, el puertorriqueño llega para revalidar su título de máximo ídolo, aunque su arribo no estuvo exento de contratiempos que pusieron a prueba la paciencia de sus fans.

La expectativa era máxima en la terminal FBO de Ezeiza, pero el escándalo menor de la jornada fue la demora: el vuelo privado que traía a Ricky desde Asunción registró un retraso de 120 minutos. Sin embargo, nada opacó el carisma del cantante que, al bajar del avión, se mostró con un estilo relajado de jeans, remera negra y borceguíes.

El verdadero bombazo tierno de la tarde fue verlo acompañado por sus hijos, Valentino y Matteo, quienes escoltaron a su padre bajo la atenta mirada de un empleado de máxima confianza que custodiaba instrumentos y equipaje de lujo.

El vuelo se retrasó por 120 minutos pero nada cambió la agenda del cantante.

Tras el desembarco, el operativo fue relámpago. Sin mediar palabra con la prensa y custodiado por dos camionetas de alta gama, el clan Martin se dirigió directo a su búnker en el corazón de Recoleta. Allí, el artista buscará la paz necesaria antes de enfrentar una agenda que lo tendrá recorriendo el país de punta a punta.

ricky martin en argentina (3) Ricky Martin tendrá varios shows en el país. RS Fotos

Si alguien dudaba de la vigencia del autor de La vida loca, los números le dieron un cachetazo de realidad. La gira Ricky Martin Live 2026 es un éxito sin precedentes: el show del 18 de abril en el Campo Argentino de Polo se evaporó en cuestión de horas, obligando a la producción a meter una segunda fecha el viernes 17.

ricky martin en argentina (5) El cantante llegó acompañado de sus hijos. RS Fotos

Pero el interior no se queda atrás y ya está en la mira de todo el continente por su fervor. Tanto en el Mario Alberto Kempes de Córdoba como en el Autódromo de Rosario, el cartel de localidades agotadas colgó apenas se abrieron las boleterías. Con una propuesta que mezcla sus hits inmortales con su faceta más actual, Ricky Martin se prepara para dar un fuerte descargo de talento sobre los escenarios argentinos.