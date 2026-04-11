Los magníficos destinos que Chile ofrece en pleno otoño: solo cruzando la cordillera

Entre bosques nativos, volcanes, lagos y montañas, Chile ofrece en otoño una de sus postales más atractivas. Estos destinos te van a enamorar.

Cruzando la cordillera, Chile ofrece en otoño algunos de sus destinos más atractivos, con bosques, volcanes y paisajes que cambian por completo de color.

El otoño encuentra en Chile uno de sus escenarios más atractivos. A medida que baja la intensidad del verano, varias zonas del sur del país cambian de color y muestran bosques nativos, volcanes, lagos y montañas en una versión mucho más serena.

Esa combinación convierte a esta época en una de las más interesantes para pensar una escapada al otro lado de la cordillera.

Entre los destinos que mejor representan ese paisaje aparece el Parque Nacional Conguillío, en la Región de La Araucanía. Allí conviven araucarias, lagunas, senderos y la presencia dominante del volcán Llaima, en un entorno que durante el otoño gana fuerza visual por el contraste entre los tonos dorados del bosque y el relieve volcánico. Además, el parque cuenta con una red de circuitos y recorridos que lo convierten en uno de los puntos más completos de la zona.

image El Parque Nacional Conguillío se vuelve uno de los grandes escenarios del otoño chileno, entre araucarias, senderos y la presencia imponente del volcán Llaima. Parque Conguillio Otro de los lugares que se mete en esa lista es la Reserva Nacional Malalcahuello, también en La Araucanía. El área protegida se ubica en una zona de montaña donde los bosques y el perfil andino construyen una postal muy marcada en esta estación. Su cercanía con Malalcahuello y Curacautín, sumada al entorno natural que la rodea, la vuelve una opción fuerte para una salida de varios días en plena temporada otoñal.

image La Reserva Nacional Malalcahuello ofrece en otoño una combinación de bosques encendidos, aire de cordillera y paisajes que ganan profundidad con el cambio de estación. Hotel Corralco En ese mismo corredor aparece Melipeuco, una localidad que funciona como punto de apoyo para recorrer buena parte de la Araucanía andina. Desde allí se abren caminos hacia parques, saltos, lagunas y sectores cordilleranos que en otoño muestran una imagen distinta, más pausada y con menos movimiento que en verano. Por eso, más que un simple paso intermedio, se consolida como uno de los destinos que mejor permiten explorar esa región en esta época del año.