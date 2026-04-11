Los magníficos destinos que Chile ofrece en pleno otoño: solo cruzando la cordillera
Entre bosques nativos, volcanes, lagos y montañas, Chile ofrece en otoño una de sus postales más atractivas. Estos destinos te van a enamorar.
El otoño encuentra en Chile uno de sus escenarios más atractivos. A medida que baja la intensidad del verano, varias zonas del sur del país cambian de color y muestran bosques nativos, volcanes, lagos y montañas en una versión mucho más serena.
Esa combinación convierte a esta época en una de las más interesantes para pensar una escapada al otro lado de la cordillera.
Entre los destinos que mejor representan ese paisaje aparece el Parque Nacional Conguillío, en la Región de La Araucanía. Allí conviven araucarias, lagunas, senderos y la presencia dominante del volcán Llaima, en un entorno que durante el otoño gana fuerza visual por el contraste entre los tonos dorados del bosque y el relieve volcánico. Además, el parque cuenta con una red de circuitos y recorridos que lo convierten en uno de los puntos más completos de la zona.
Otro de los lugares que se mete en esa lista es la Reserva Nacional Malalcahuello, también en La Araucanía. El área protegida se ubica en una zona de montaña donde los bosques y el perfil andino construyen una postal muy marcada en esta estación. Su cercanía con Malalcahuello y Curacautín, sumada al entorno natural que la rodea, la vuelve una opción fuerte para una salida de varios días en plena temporada otoñal.
En ese mismo corredor aparece Melipeuco, una localidad que funciona como punto de apoyo para recorrer buena parte de la Araucanía andina. Desde allí se abren caminos hacia parques, saltos, lagunas y sectores cordilleranos que en otoño muestran una imagen distinta, más pausada y con menos movimiento que en verano. Por eso, más que un simple paso intermedio, se consolida como uno de los destinos que mejor permiten explorar esa región en esta época del año.
Más al sur, Torres del Paine suma otra escala dentro del mapa otoñal chileno. La Patagonia cambia el ritmo cuando termina la temporada alta y el parque empieza a mostrar una cara menos masiva, con lengas y ñirres que modifican el color del paisaje alrededor de lagos, glaciares y macizos. En ese contexto, el otoño le da a uno de los lugares más emblemáticos de Chile una atmósfera distinta, más silenciosa y contemplativa.
Más allá de cada lugar puntual, hay una razón que se repite en todos estos destinos: el otoño combina paisajes más intensos, temperaturas más amables para caminar y una circulación turística menos cargada que durante enero y febrero. En Chile, esa mezcla hace que varias de sus regiones más conocidas encuentren en esta estación uno de sus mejores momentos del año.