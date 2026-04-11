Huawei Mate 80 Pro ya se vende en Chile: ¿llegará a Argentina?

La marca china Huawei presentó en el mercado regional el nuevo Huawei Mate 80 Pro, un equipo que busca liderar el sector premium. Este teléfono integra avances en óptica para lograr resultados profesionales, apoyándose en un sensor de gran tamaño que captura una cantidad de luz superior a los modelos anteriores de la firma.

Avances técnicos en la fotografía móvil El Huawei Mate 80 Pro cuenta con un sistema de tres cámaras que permite cubrir las diferentes necesidades de los usuarios. La cámara principal tiene 50 megapíxeles y utiliza un sensor de 1/1.28 pulgadas para obtener imágenes con un nivel de detalle alto. La fotografía móvil tuvo un progreso notable en este modelo gracias a la inclusión de un teleobjetivo de 48 megapíxeles que permite realizar tomas macro a cinco centímetros de distancia sin perder nitidez. También suma un sensor gran angular de 40 megapíxeles que resulta ideal para capturar paisajes amplios o fotos grupales.

Huawei Mate 80 Pro Huawei Mate 80 Pro: colores y versiones. Huawei Los datos técnicos que brindó la empresa indican mejoras en el procesamiento de imágenes mediante un motor de inteligencia artificial renovado. Este sistema mejora la textura de las fotos en un 43%, acelera la velocidad de procesamiento en un 100% y reduce el ruido en los videos en un 77%. La marca, que suele ocupar los puestos más altos en los rankings internacionales de DXOMARK, busca que este modelo sea la referencia para quienes trabajan con contenido visual de forma constante en sus redes sociales.

La tecnología True-to-Colour y el rendimiento del sensor HUAWEI Mate 80 Pro: primeras impresiones El punto más fuerte de este lanzamiento de Huawei es la tecnología True-to-Colour. Según los informes técnicos de la compañía, este sistema aumenta la fidelidad del color en un 44% en comparación con la generación previa de la marca. El objetivo principal es que los matices de las fotos sean más naturales y fieles a lo que el ojo humano percibe en la realidad. El patrón espectral 4×4 contribuye a esta precisión, logrando que la reproducción de los tonos mejore en un 25% respecto a los sensores tradicionales.

La tecnología True-to-Colour trabaja junto a un rango dinámico alto que permite equilibrar las luces y las sombras de forma eficiente, logrando un rango dinámico hasta un 300% superior al estándar actual. El tamaño del píxel alcanza los 2.45 micrones, lo que permite que el teléfono reciba un 96% más de luz que sus antecesores. Estas cifras demuestran que la fotografía móvil actual compite de forma directa con los equipos profesionales en términos de portabilidad y calidad de imagen final.