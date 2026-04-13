El estado del paso a Chile en el inicio de la semana

El paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

En el inicio de la semana, el pronóstico para alta montaña indica "cielo despejado durante la mañana. A partir de las 20, aumento de nubosidad en el sector sur, sin precipitaciones". La temperatura mínima sería de -1 grado, mientras que la máxima alcanzaría los 7 grados en horas de la tarde.

Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso de frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: