Cierran el paso a Chile por mal tiempo: a partir de qué hora

El paso a Chile cerrará este lunes por condiciones de inestabilidad en el sector chileno. La Coordinación del Sistema Integrado Cristo Redentor se reunió a primera hora del día para evaluar las condiciones climáticas y tras el encuentro, se decidió el cierre.

El cruce fronterizo permanecerá cerrado a partir de las 14 horas, con cierre de tránsito en Uspallata desde las 12, hora de Argentina.

El reporte meteorológico señala para este lunes que continuará el mal tiempo durante toda la jornada, con precipitaciones más importantes en la zona sur, frente a Malargüe. También se registrarán precipitaciones en la zona central y, en menor medida, en la zona norte.

Si bien las condiciones tenderán a mejorar hacia la madrugada del martes, por lo pronto se desconoce cuánto tiempo estará inhabilitado el paso a Chile.

Ante el panorama descripto, las autoridades solicitan estar atentos a la información oficial, que está disponible en el sitio https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche

El paso Pehuenche, otra de las alternativas para cruzar a Chile, continúa cerrado. De acuerdo a la información de la Coordinación del Centro de Frontera, se produjo un cierre preventivo este domingo, hasta próximo aviso.

La medida también obedece a las condiciones meteorológicas desfavorables, que afectan la transitabilidad segura por las rutas que unen ambos países.