El paso a Chile está habilitado, pero evalúan un cierre este lunes: los motivos

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación.

Sin embargo, y según señalaron desde la Coordinación del paso a Chile , a las 9.30 de este lunes se evaluará el frente de inestabilidad en el sector chileno para determinar si el cruce fronterizo continúa habilitado o se procede al cierre.

El reporte meteorológico señala para este lunes "continuará el mal tiempo durante toda la jornada, con precipitaciones más importantes en la zona sur, frente a Malargüe. También se registrarán precipitaciones en la zona central y, en menor medida, en la zona norte. Las condiciones tenderán a mejorar hacia la madrugada del martes".

A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

El paso Pehuenche, otra de las alternativas para cruzar a Chile, continúa cerrado. De acuerdo a la información de la Coordinación del Centro de Frontera, se produjo un cierre preventivo este domingo, hasta próximo aviso.

Paso Pehuenche

La medida obedece a las condiciones meteorológicas desfavorables, que afectan la transitabilidad segura por las rutas que unen ambos países.