Paso a Chile: estado y pronóstico en la previa del fin de semana

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación. Cómo está el tiempo en alta montaña.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para ómnibus, vehículos particulares y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, las 24 horas.

Para este viernes, el pronóstico de la Oficina de Vigilancia Meteorológica señala "mal tiempo durante la mañana en zonas sur y centro, con precipitaciones débiles. Mejora prevista hacia las 12, y luego se mantiene entre nublado y seminublado".

A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 7°

Punta de Vaca: 2°

Puente del Inca: - 3°

Las Cuevas: - 4° Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso de frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: