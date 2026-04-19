Paso a Chile: estado actual y pronóstico en alta montaña

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

Este domingo 19 de abril el paso a Chile por el Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

Para esta jornada el pronóstico anticipa que en alta montaña habrá mal tiempo, cielo parcialmente nublado y nevadas moderadas a leves. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 8°

Punta de Vacas: 4°

Puente del Inca: 3°

Las Cuevas: 1° paso a chile los libertadores cruce aduana El Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado. Walter Moreno/MDZ El paso Pehuenche también está habilitado Por su parte, el paso Pehuenche, que conecta Argentina con Chile a través de la ruta 145 también se encuentra operativo para todo tipo de vehículos en ambos sentidos. Por dicho cruce se puede circular de 8 a 19.

El pronóstico del tiempo para el sector sur de la cordillera anticipa una jornada fría con nevadas intensas.