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Paso a Chile

Paso a Chile: estado actual y pronóstico en alta montaña

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

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El Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado.

El Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado.

@Chicureohoy

Este domingo 19 de abril el paso a Chile por el Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

Para esta jornada el pronóstico anticipa que en alta montaña habrá mal tiempo, cielo parcialmente nublado y nevadas moderadas a leves. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

  • Uspallata: 8°
  • Punta de Vacas: 4°
  • Puente del Inca: 3°
  • Las Cuevas: 1°
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El Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado.

El Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado.

El paso Pehuenche también está habilitado

Por su parte, el paso Pehuenche, que conecta Argentina con Chile a través de la ruta 145 también se encuentra operativo para todo tipo de vehículos en ambos sentidos. Por dicho cruce se puede circular de 8 a 19.

El pronóstico del tiempo para el sector sur de la cordillera anticipa una jornada fría con nevadas intensas.

Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial.

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