Paso a Chile: estado actual y pronóstico en alta montaña
El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.
Este domingo 19 de abril el paso a Chile por el Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.
Para esta jornada el pronóstico anticipa que en alta montaña habrá mal tiempo, cielo parcialmente nublado y nevadas moderadas a leves. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:
- Uspallata: 8°
- Punta de Vacas: 4°
- Puente del Inca: 3°
- Las Cuevas: 1°
El paso Pehuenche también está habilitado
Por su parte, el paso Pehuenche, que conecta Argentina con Chile a través de la ruta 145 también se encuentra operativo para todo tipo de vehículos en ambos sentidos. Por dicho cruce se puede circular de 8 a 19.
El pronóstico del tiempo para el sector sur de la cordillera anticipa una jornada fría con nevadas intensas.
Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial.