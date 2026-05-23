Kia presenta el nuevo K4 hatchback: precio y detalles

Kia rompe la línea que separa los segmentos C y D con la presentación del K4 , un modelo que presenta un aspecto dinámico basado en la filosofía de diseño "Opposites United" de la marca. El vehículo de cinco puertas también está pensado para satisfacer las demandas de los conductores modernos, ya que ofrece un amplio espacio interior, características premium y tecnologías avanzadas.

Este hatchback presenta un nuevo diseño expresivo y unas generosas dimensiones exteriores, con 4.440 mm de largo y 1.850 mm de ancho, mientras que su espacioso interior proporciona a los pasajeros de la parte posterior un espacio para las piernas líder en su clase (964 mm) y un amplio espacio para la cabeza (973 mm).

Tras los asientos traseros, los usuarios pueden disponer de 438 l de espacio de carga , lo que hace que el modelo sea ideal tanto para transportar cajas de mudanza como para escapadas de fin de semana.

El diseño llama la atención con una distintiva línea de techo flotante trazada con elegancia hacia el portón. Entre los elementos clave de su estilo destacan la firma luminosa Star Map, inspirada en el EV9, los tiradores de las puertas traseras ocultos e integrados en el pilar C y el exclusivo color exterior "Sparkling Yellow".

Asimismo, la versión GT-Line del K4 tiene un aspecto aún más deportivo. El equipamiento de este GT-Line incluye un volante de tres radios, levas de cambio, llantas de aleación de 17 pulgadas, carcasas de los retrovisores en color negro brillante, estribos y molduras en los pasos de rueda.

Kia K4: un sistema de propulsión para cada desplazamiento

El K4 mantiene el compromiso de Kia de ofrecer a los clientes una amplia gama de opciones de propulsión. Esto incluye sistemas electrificados para facilitar la transición a la movilidad eléctrica. Esa tecnología está presente en dos de las cinco versiones disponibles en Europa, en consonancia con la estrategia global de Kia en movilidad eléctrica.

El primero de ellos es un motor naftero 1.0 T-GDI (115 HP) con una caja de cambios manual de seis velocidades, disponible con tecnología híbrida ligera. Los clientes que opten por esta versión Mild-Hybrid pueden combinarla con una caja de cambios automática de doble embrague y siete velocidades. El motor naftero 1.6 T-GDI está disponible con una transmisión automática de doble embrague y siete velocidades (150 ó 180 HP). A finales de 2026, la gama se ampliará para incluir una opción totalmente híbrida.

El K4 está dotado de una de las ofertas tecnológicas más avanzadas de su clase. Desde su versión de entrada incorpora una pantalla panorámica que integra la instrumentación de 12,3 pulgadas (31 cm), una pantalla de climatización de 5,3 pulgadas (13 cm) y una pantalla táctil de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas (31 cm). El sistema Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) concentra navegación, multimedia y el control de los ajustes del vehículo en una única interfaz intuitiva.

Seguridad del Kia K4

Con su gama de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), Kia da prioridad a la seguridad de los clientes del K4.

Cuando se activa el intermitente, el monitor de ángulo muerto (BVM) proporciona a los conductores en el cuadro de instrumentos una imagen en tiempo real de sus puntos ciegos. El asistente para evitar colisiones en el ángulo muerto (BCA) utiliza sensores de radar en el paragolpes trasero para monitorizarlos y ayudar a evitar colisiones durante los cambios de carril.

Además de adaptar de forma inteligente la velocidad del vehículo, el Control de crucero adaptativo 2 (SCC2) puede, en caso de emergencia, detener el coche si el conductor no respondiera. Por otra parte, la Asistencia de conducción en carretera 2.0 (HDA 2.0) lo ayuda a conservar una distancia de seguridad con el coche que le precede, a mantenerse centrado en el carril, a cambiar de carril y a ajustar la posición lateral.

También, al salir marcha atrás de un estacionamiento, el sistema de asistencia para evitar colisiones traseras al aparcar (RCCA) detecta los vehículos que se acercan, tanto por la izquierda como por la derecha. El RCCA emite avisos acústicos y visuales, e incluso es capaz de aplicar automáticamente los frenos para ayudar a evitar o mitigar una colisión. Por su parte, el monitor de visión periférica (SVM) utiliza varias cámaras situadas alrededor del coche para crear una vista compuesta de 360 grados que se muestra en la pantalla del sistema de infoentretenimiento.

Por último, mediante la cámara frontal y los sensores de radar, el sistema de asistencia para evitar colisiones frontales 2 (FCA2) ayuda a prevenirlas o mitigarlas mediante la detección de posibles peligros, como otros vehículos, peatones y ciclistas.

Dónde se produce el Kia K4

El K4 se fabrica en Kia México (KMMX), en Pesquería (Nuevo León), las instalaciones más avanzadas de Kia en Latinoamérica. En 2023, la compañía destinó 150 millones de dólares a adaptarlas y ampliarlas para la producción del K4, con el fin de garantizar que el modelo se beneficie de los más altos niveles de eficiencia y precisión.

Desde que abrió sus puertas en septiembre de 2016, la planta se ha convertido en una pieza clave de la red mundial de fabricación de la compañía, con una capacidad anual de hasta 400.000 unidades, incluido el subcompacto K3, y exporta a más de 190 países.

KMMX está equipada con sistemas de automatización avanzados, entre ellos una sección de carrocería totalmente robotizada y tecnologías respetuosas con el medio ambiente, como un sistema de tratamiento de agua de circuito cerrado, lo que establece elevados estándares de calidad y sostenibilidad. En 2024, la planta celebró un hito al fabricar su vehículo número dos millones: un K4 en color Snow White Pearl.

Precio del Kia K4

El nuevo Kia K4 estará disponible en Europa desde 30.770 euros.