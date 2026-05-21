Leer en tiempos de algoritmos: el libro resiste y encuentra nuevos lectores

En un contexto donde la atención compite con notificaciones constantes, videos breves y algoritmos que deciden qué vemos y qué no, el acto de leer sigue siendo, paradójicamente, una de las experiencias más transformadoras y personales que existen.

Lejos de desaparecer, el libro atraviesa una nueva etapa Hoy convivimos con más formatos, más autores y más posibilidades de acceso que nunca. Un lector puede descubrir una novela recomendada en redes sociales, buscarla online y recibirla en su casa pocos días después, incluso si fue publicada en otro país. Esta apertura amplía horizontes y permite que historias, ideas y voces de todo el mundo circulen con una facilidad que hace apenas unos años parecía impensada. Al mismo tiempo, estamos viendo cómo se consolidan nuevas comunidades lectoras. Jóvenes que comparten recomendaciones en plataformas digitales, clubes de lectura que nacen en redes sociales y lectores que encuentran en los libros un espacio de encuentro y conversación. En un mundo cada vez más acelerado, la lectura aparece también como una forma de pausa: un momento para concentrarse, imaginar y reflexionar. Hoy el lector argentino es más diverso: combina recomendaciones en redes, compra online y explora géneros que van de la ficción a la divulgación científica.

LEER Un lector puede descubrir una novela recomendada en redes sociales, buscarla online y recibirla en su casa pocos días después. Archivo.

Otro fenómeno interesante es la diversidad de intereses Si bien la ficción sigue siendo uno de los géneros más elegidos, crece el interés por libros de desarrollo personal, historia, ciencia y divulgación. Los lectores buscan herramientas para entender el presente, aprender nuevas habilidades o explorar temas que antes quedaban relegados a ámbitos académicos; crecen con fuerza las lecturas vinculadas a inteligencia artificial, bienestar y futuros posibles.En Argentina, un país con una fuerte tradición lectora, el libro sigue ocupando un lugar central en la cultura. Desde las bibliotecas escolares hasta las ferias del libro, desde las editoriales independientes hasta los autores emergentes que encuentran lectores en plataformas digitales, la lectura continúa siendo un puente entre generaciones, ideas y experiencias.

Quizás por eso el Día Internacional del Libro no es solo una celebración del objeto libro, sino también de lo que representa: la posibilidad de acceder a nuevas perspectivas, viajar sin movernos del lugar y, muchas veces, entender mejor el mundo que nos rodea. A pesar del avance digital, el libro físico sigue siendo el formato predominante en las elecciones de los lectores. En tiempos donde casi todo ocurre a gran velocidad, abrir un libro sigue siendo un acto profundamente humano. Y tal vez ahí resida su vigencia: en la capacidad de invitarnos a detenernos, imaginar y pensar.