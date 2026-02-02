Receta paso a paso para lograr un postre frío de limón y yogurt riquísimo
Un postre sin horno, liviano y refrescante, con limón y yogurt, en una receta fácil de preparar y perfecta para servir bien fría.
En esta ocasión, te traemos un postre frío de limón y yogurt, para cerrar tus comidas sin tener luego una sensación de pesadez. Es una receta simple que no requiere horno y de armado rápido. Con un poco de reposo en frío, las capas se asientan y el postre gana cuerpo, volviéndose aún más agradable y lindo al momento de servir.
Ingredientes (para 4 a 6 porciones)
200 g de galletas tipo vainilla o lincoln
80 g de manteca derretida
400 g de yogurt natural o griego
120 ml de crema de leche
3 cucharadas de azúcar
Ralladura de 1 limón
Jugo de 1 limón
Opcional: rodajas de limón o ralladura extra para decorar
Paso a paso de la receta
Las galletas se procesan hasta obtener un polvo fino. Se mezclan con la manteca derretida hasta formar una pasta húmeda.
La mezcla se distribuye en la base de una fuente o molde, presionando bien para formar una capa compacta. Se lleva a la heladera para que tome firmeza.
En un bowl se mezcla el yogurt con el azúcar, la ralladura y el jugo de limón hasta integrar completamente.
En otro recipiente se bate la crema de leche hasta que esté apenas firme.
La crema batida se incorpora a la mezcla de yogurt con movimientos envolventes para mantener una textura aireada.
La crema de limón se vuelca sobre la base de galletas ya fría y se empareja la superficie.
El postre se lleva a la heladera por al menos 3 horas para que tome cuerpo y se enfríe bien.
Al momento de servir, se decora con ralladura de limón o rodajas finas. ¡Y listo!