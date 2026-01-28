Ensalada César con brócoli: receta ideal para comidas livianas

Esta receta de ensalada César con brócoli es una versión moderna y nutritiva del clásico, ideal para quienes buscan sumar vegetales sin resignar sabor. La combinación de brócoli, aderezo cremoso y crutones logra un plato fresco, equilibrado y perfecto como entrada o plato principal liviano.

El brócoli suma fibra y color a la receta clásica.

Mayonesa: 150 g.

Jugo de limón: 2 cucharadas.

Mostaza: 1 cucharadita.

Salsa inglesa: 1 cucharadita.

Ajo rallado: ½ diente.

Sal: A gusto.

Pimienta: A gusto.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Lavar el brócoli y separarlo en flores pequeñas.

2- Hervirlo en agua con sal durante 3 minutos y enfriar rápidamente.

3- Lavar y cortar la lechuga romana.

4- Cortar el pan en cubos y dorarlos con aceite y ajo hasta que estén crujientes.

5- Cortar el pollo en tiras o cubos.

6- En un bol, mezclar todos los ingredientes del aderezo hasta integrar.

7- En una ensaladera, combinar lechuga, brócoli y pollo.

8- Agregar el aderezo y mezclar suavemente.

9- Incorporar los crutones y el queso parmesano antes de servir.

Esta receta es una adaptación moderna de la ensalada César tradicional.

De la cocina a la mesa

La ensalada César con brócoli es una receta ideal para quienes buscan una opción fresca, completa y fácil de preparar. El brócoli aporta textura y nutrientes, mientras que el aderezo clásico mantiene el sabor característico de esta preparación. Es perfecta como plato principal liviano o como acompañamiento, y permite adaptaciones según el gusto, como sumar frutos secos o cambiar la proteína. Además, se puede preparar con anticipación, manteniendo los ingredientes separados hasta el momento de servir. Esta receta demuestra que es posible combinar lo saludable con lo sabroso de manera simple y efectiva. ¡A disfrutar!