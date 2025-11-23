Enchiladas suizas: receta mexicana cremosa, gratinada y llena de sabor

Esta receta de enchiladas suizas combina la suavidad de una cremosa salsa verde con el irresistible gratinado del queso , creando un platillo reconfortante y lleno de sabor. La receta es perfecta para quienes disfrutan de una cocina mexicana menos picante, pero igualmente deliciosa, ideal para compartir en reuniones familiares y ocasiones especiales.

La receta de enchiladas suizas no es suiza, sino mexicana; su nombre proviene del uso de abundante queso y crema, que recordaban a la cocina europea de influencia suiza.

1- Cocina los tomates verdes y los chiles serranos en agua hasta que estén suaves.

2- Licúa los tomates con la cebolla, el ajo, la crema, sal y pimienta hasta obtener una salsa homogénea.

3- Sofríe la salsa en una sartén con mantequilla durante 5 minutos y reserva.

4- Pasa ligeramente las tortillas por aceite caliente para suavizarlas.

5- Rellena cada tortilla con el pollo desmenuzado y enróllalas.

6- Colócalas en una fuente para horno y cúbrelas con la salsa verde.

7- Espolvorea los quesos rallados por encima.

8- Hornea a 180 °C durante 15 minutos o hasta que el queso gratine.

9- Sirve caliente y acompaña con crema adicional si lo deseas.

A diferencia de otras variantes, esta receta se distingue por llevar salsa verde y ser gratinada al horno, lo que le aporta una textura más suave y un sabor más delicado.

De la cocina a la mesa

Las enchiladas suizas son una receta que destaca por su delicadeza y equilibrio entre la cremosidad y el sabor. A diferencia de otras versiones más picantes, esta preparación ofrece una experiencia suave gracias a la combinación de salsa verde y queso gratinado. Su textura melosa y su aroma apetitoso las convierten en una excelente opción para comidas especiales o celebraciones familiares. Esta receta permite adaptaciones sencillas, como cambiar el tipo de queso o añadir hierbas frescas para realzar su perfil. Prepararlas en casa garantiza un plato reconfortante que une tradición y modernidad en cada bocado, brindando un resultado delicioso y muy satisfactorio para todos los comensales. ¡A disfrutar!