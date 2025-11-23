Enchiladas suizas: receta mexicana cremosa, gratinada y llena de sabor
Prepara esta receta paso a paso de enchiladas suizas, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de enchiladas suizas combina la suavidad de una cremosa salsa verde con el irresistible gratinado del queso, creando un platillo reconfortante y lleno de sabor. La receta es perfecta para quienes disfrutan de una cocina mexicana menos picante, pero igualmente deliciosa, ideal para compartir en reuniones familiares y ocasiones especiales.
Ingredientes para unas enchiladas suizas perfectas
Rinde 4 porciones.
- 12 tortillas de maíz.
- 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas.
- 500 g de tomates verdes.
- 1/4 de cebolla.
- 1 diente de ajo.
- 2 chiles serranos.
- 200 ml de crema.
- 150 g de queso mozzarella rallado.
- 100 g de queso manchego rallado.
- 1 cucharada de mantequilla.
- Aceite vegetal.
- Sal.
- Pimienta.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Cocina los tomates verdes y los chiles serranos en agua hasta que estén suaves.
2- Licúa los tomates con la cebolla, el ajo, la crema, sal y pimienta hasta obtener una salsa homogénea.
3- Sofríe la salsa en una sartén con mantequilla durante 5 minutos y reserva.
4- Pasa ligeramente las tortillas por aceite caliente para suavizarlas.
5- Rellena cada tortilla con el pollo desmenuzado y enróllalas.
6- Colócalas en una fuente para horno y cúbrelas con la salsa verde.
7- Espolvorea los quesos rallados por encima.
8- Hornea a 180 °C durante 15 minutos o hasta que el queso gratine.
9- Sirve caliente y acompaña con crema adicional si lo deseas.
De la cocina a la mesa
Las enchiladas suizas son una receta que destaca por su delicadeza y equilibrio entre la cremosidad y el sabor. A diferencia de otras versiones más picantes, esta preparación ofrece una experiencia suave gracias a la combinación de salsa verde y queso gratinado. Su textura melosa y su aroma apetitoso las convierten en una excelente opción para comidas especiales o celebraciones familiares. Esta receta permite adaptaciones sencillas, como cambiar el tipo de queso o añadir hierbas frescas para realzar su perfil. Prepararlas en casa garantiza un plato reconfortante que une tradición y modernidad en cada bocado, brindando un resultado delicioso y muy satisfactorio para todos los comensales. ¡A disfrutar!