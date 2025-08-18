Cómo preparar una auténtica Quiche Lorraine: receta paso a paso
La tarta salada más famosa de Francia, con su relleno cremoso y panceta crocante, ahora en tu cocina con una receta de pocos pasos.
La Quiche Lorraine nació en la región francesa de Lorena, pero conquistó el mundo por méritos propios. Esta tarta salada es todo lo que uno quiere de un almuerzo liviano o una cena con copa de vino, con su masa crocante, relleno cremoso y ese toque de panceta dorada que la vuelve irresistible. Aunque suene como una receta sofisticada, en realidad es fácil de hacer y se adapta a todo.
Ingredientes:
-
1 disco de masa quebrada o brisée (casera o comprada)
200 g de panceta en cubos
200 g de queso rallado
3 huevos
250 ml de crema de leche
Sal, pimienta negra y nuez moscada
Opcional: cebolla salteada o puerro
Paso a paso de la receta:
-
Forrás un molde de tarta con la masa, pinchás la base con tenedor y la llevás a la heladera 10 minutos.
Mientras tanto, salteás la panceta en una sartén sin aceite hasta que quede bien doradita y crujiente. Reservás.
En un bol, batís los huevos con la crema, agregás sal, pimienta y un toque de nuez moscada. Sumás el queso rallado y la panceta.
Volcás el relleno sobre la masa fría y llevás al horno precalentado a 180°C durante 35-40 minutos, hasta que el centro esté firme y dorado.
Dejás reposar unos minutos antes de cortar. Se sirve tibia, pero también es deliciosa fría al día siguiente.
La quiche se acompaña idealmente con una ensaladita de hojas verdes con mostaza y vinagre de vino. ¡Probalo!