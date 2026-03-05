Presenta:

Un clásico eterno: receta de tarta de manzana bien argentina

Si amás lo casero, esta receta de tarta de manzana combina dulzura y textura en cada bocado irresistible.

Candela Spann

Tentación total: receta de tarta de manzana con masa crocante

Shutterstock

La tarta de manzana es un clásico infaltable en cualquier cocina. Esta receta combina una masa tierna y crocante con un relleno dulce, perfumado y bien casero. Ideal para la merienda con mate o café, es rendidora, simple y siempre queda bien. Perfecta para lucirte sin complicarte demasiado.

Un clásico que no pasa de moda
En muchas familias, la receta de tarta de manzana se transmite como secreto heredado de abuelas a nietos.

Rinde: 8 porciones

Ingredientes

  • 2 tazas de harina 0000.

  • 100 g de manteca fría.

  • 1/2 taza de azúcar.

  • 1 huevo.

  • 1 cucharadita de polvo de hornear.

  • 3 manzanas verdes.

  • 1/3 taza de azúcar extra.

  • 1 cucharadita de canela.

  • Jugo de medio limón.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. En un bowl, mezclá la harina con el polvo de hornear y el azúcar. Agregá la manteca fría en cubitos y desarmá con los dedos hasta formar un arenado.

2. Sumá el huevo y uní sin amasar demasiado hasta obtener una masa lisa. Envolvé en film y llevá a la heladera 30 minutos.

3. Pelá las manzanas, cortalas en láminas finas y mezclalas con el azúcar extra, la canela y el jugo de limón.

4. Estirá la masa y forrá un molde enmantecado. Distribuí las manzanas en forma prolija, encimándolas apenas.

5. Horneá a 180 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que la masa esté dorada y las manzanas tiernas.

6. Dejá enfriar antes de desmoldar para que tome buena consistencia.

Posés acompañarla con una cucharada de crema
Algunas versiones antiguas de la receta de tarta de manzana no llevaban az&uacute;car, porque la fruta ya aportaba dulzor natural.

De la cocina a tu mesa

La versión moderna se popularizó gracias a la clásica apple pie de Estados Unidos. Para conserva la tarta de manzana, guardala en heladera hasta 3 días, bien tapada, o freezala por porciones hasta 2 meses. ¡Disfrutá bocado a bocado!.

