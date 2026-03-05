Un clásico eterno: receta de tarta de manzana bien argentina

La tarta de manzana es un clásico infaltable en cualquier cocina. Esta receta combina una masa tierna y crocante con un relleno dulce , perfumado y bien casero. Ideal para la merienda con mate o café , es rendidora, simple y siempre queda bien. Perfecta para lucirte sin complicarte demasiado.

En muchas familias, la receta de tarta de manzana se transmite como secreto heredado de abuelas a nietos.

Un clásico que no pasa de moda

1. En un bowl, mezclá la harina con el polvo de hornear y el azúcar . Agregá la manteca fría en cubitos y desarmá con los dedos hasta formar un arenado.

2. Sumá el huevo y uní sin amasar demasiado hasta obtener una masa lisa. Envolvé en film y llevá a la heladera 30 minutos.

3. Pelá las manzanas, cortalas en láminas finas y mezclalas con el azúcar extra, la canela y el jugo de limón.

4. Estirá la masa y forrá un molde enmantecado. Distribuí las manzanas en forma prolija, encimándolas apenas.

5. Horneá a 180 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que la masa esté dorada y las manzanas tiernas.

6. Dejá enfriar antes de desmoldar para que tome buena consistencia.

Posés acompañarla con una cucharada de crema Algunas versiones antiguas de la receta de tarta de manzana no llevaban azúcar, porque la fruta ya aportaba dulzor natural. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

La versión moderna se popularizó gracias a la clásica apple pie de Estados Unidos. Para conserva la tarta de manzana, guardala en heladera hasta 3 días, bien tapada, o freezala por porciones hasta 2 meses. ¡Disfrutá bocado a bocado!.