Un clásico eterno: receta de tarta de manzana bien argentina
Si amás lo casero, esta receta de tarta de manzana combina dulzura y textura en cada bocado irresistible.
La tarta de manzana es un clásico infaltable en cualquier cocina. Esta receta combina una masa tierna y crocante con un relleno dulce, perfumado y bien casero. Ideal para la merienda con mate o café, es rendidora, simple y siempre queda bien. Perfecta para lucirte sin complicarte demasiado.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
2 tazas de harina 0000.
100 g de manteca fría.
1/2 taza de azúcar.
1 huevo.
1 cucharadita de polvo de hornear.
3 manzanas verdes.
1/3 taza de azúcar extra.
1 cucharadita de canela.
Jugo de medio limón.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. En un bowl, mezclá la harina con el polvo de hornear y el azúcar. Agregá la manteca fría en cubitos y desarmá con los dedos hasta formar un arenado.
2. Sumá el huevo y uní sin amasar demasiado hasta obtener una masa lisa. Envolvé en film y llevá a la heladera 30 minutos.
3. Pelá las manzanas, cortalas en láminas finas y mezclalas con el azúcar extra, la canela y el jugo de limón.
4. Estirá la masa y forrá un molde enmantecado. Distribuí las manzanas en forma prolija, encimándolas apenas.
5. Horneá a 180 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que la masa esté dorada y las manzanas tiernas.
6. Dejá enfriar antes de desmoldar para que tome buena consistencia.
De la cocina a tu mesa
La versión moderna se popularizó gracias a la clásica apple pie de Estados Unidos. Para conserva la tarta de manzana, guardala en heladera hasta 3 días, bien tapada, o freezala por porciones hasta 2 meses. ¡Disfrutá bocado a bocado!.