Panqueques caseros fáciles: receta clásica para rellenar con dulce de leche
Aprendé a hacer panqueques finitos y suaves con esta receta de pocos ingredientes, para un postre rápido y tradicional.
Los panqueques son uno de esos básicos que conviene tener a mano. Con pocos ingredientes y una técnica sencilla, se logra una masa liviana que se cocina en minutos y permite múltiples combinaciones. Esta receta logra que la masa quede fina y elástica, perfecta para enrollar sin que se rompa, así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes (para 12 a 14 panqueques)
- 2 huevos
- 250 ml de leche
- 150 g de harina 0000
- 1 cucharada de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- 1 cucharada de manteca derretida (más extra para la sartén)
Paso a paso de la receta
- En un bowl mezclá los huevos con la leche.
- Incorporá el azúcar, la vainilla y la pizca de sal.
- Agregá la harina tamizada y mezclá hasta lograr una masa lisa, sin grumos.
- Sumá la manteca derretida e integrá bien.
- Dejá reposar la mezcla 15 minutos.
- Calentá una sartén apenas enmantecada a fuego medio.
- Verté un cucharón de masa y mové la sartén para distribuirla en una capa fina.
- Cociná 1 a 2 minutos hasta que los bordes se despeguen, luego girá y cociná unos segundos más.
- Repetí el procedimiento con el resto de la masa.
- Rellená y enrollá a gusto. ¡Y listo!