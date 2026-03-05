Presenta:

Panqueques caseros fáciles: receta clásica para rellenar con dulce de leche

Aprendé a hacer panqueques finitos y suaves con esta receta de pocos ingredientes, para un postre rápido y tradicional.

Una receta tan fácil como rica.

Los panqueques son uno de esos básicos que conviene tener a mano. Con pocos ingredientes y una técnica sencilla, se logra una masa liviana que se cocina en minutos y permite múltiples combinaciones. Esta receta logra que la masa quede fina y elástica, perfecta para enrollar sin que se rompa, así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes (para 12 a 14 panqueques)

  • 2 huevos
  • 250 ml de leche
  • 150 g de harina 0000
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharada de manteca derretida (más extra para la sartén)
La mejor receta de panqueques con dulce de leche.

Paso a paso de la receta

  1. En un bowl mezclá los huevos con la leche.
  2. Incorporá el azúcar, la vainilla y la pizca de sal.
  3. Agregá la harina tamizada y mezclá hasta lograr una masa lisa, sin grumos.
  4. Sumá la manteca derretida e integrá bien.
  5. Dejá reposar la mezcla 15 minutos.
  6. Calentá una sartén apenas enmantecada a fuego medio.
  7. Verté un cucharón de masa y mové la sartén para distribuirla en una capa fina.
  8. Cociná 1 a 2 minutos hasta que los bordes se despeguen, luego girá y cociná unos segundos más.
  9. Repetí el procedimiento con el resto de la masa.
  10. Rellená y enrollá a gusto. ¡Y listo!

