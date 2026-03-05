Esta receta tradicional de trufas de chocolate estilo español será tu favorita

Esta receta de trufas de chocolate estilo español combina tradición y sencillez en un bocado irresistible. Cremosas por dentro y delicadamente cubiertas de cacao en polvo , estas trufas son ideales para celebraciones o sobremesas especiales. Con pocos ingredientes y un proceso simple, lograrás un dulce elegante y absolutamente delicioso.

1- Píca el chocolate negro 70% cacao en trozos pequeños y colócalo en un bol resistente al calor.

La receta de trufas de chocolate estilo español se popularizó en las sobremesas navideñas durante el siglo XX.

2- Caliénta la nata para montar hasta que comience a hervir y viértela sobre el chocolate negro 70% cacao . Remueve suavemente hasta fundir por completo.

3- Añade la mantequilla sin sal , el azúcar glass , la esencia de vainilla y la sal fina . Mezcla hasta obtener una crema lisa y brillante.

4- Cubre el bol con film y refrigera durante al menos 2 horas, hasta que la mezcla esté firme.

5- Forma bolitas con ayuda de una cuchara y pásalas por el cacao en polvo hasta cubrirlas bien.

6- Conserva las trufas en frío hasta el momento de servir.

Con pocos pasos obtendrás un dulce delicioso En España, cada receta de trufas suele variar en intensidad de cacao según la región y el paladar. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Estas trufas representan la elegancia de la repostería española en su forma más pura. Su origen se inspira en la alta cocina francesa, pero en España se han convertido en un clásico navideño y de sobremesa. Puedes aromatizar esta receta con un toque de licor o ralladura de naranja para personalizarla. Se conservan perfectamente en un recipiente hermético en el frigorífico durante una semana, aunque también puedes congelarlas hasta un mes. ¡Listas para disfrutar!.