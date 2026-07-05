Canelones sin TACC rellenos de espinaca, una receta lista en solo 5 pasos
Descubre cómo preparar canelones sin TACC rellenos de espinaca en solo 5 pasos, una receta fácil y rápida para disfrutar en casa.
Los canelones sin TACC rellenos de espinaca son una excelente alternativa para quienes deben seguir una alimentación libre de gluten sin resignar el sabor de las pastas caseras. Esta es una de las recetas que combina una masa suave y flexible con un relleno cremoso de espinaca y queso, ideal para compartir en un almuerzo familiar.
Cada vez más presentes en la cocina sin gluten, los canelones sin TACC rellenos de espinaca demuestran que es posible disfrutar de platos tradicionales adaptados a distintas necesidades alimentarias. Acompañados con una salsa de tomate o una salsa blanca sin TACC, se convierten en una comida completa y muy reconfortante. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 150 g de premezcla sin TACC
- 2 huevos
- 250 ml de leche
- 1 cucharada de aceite
- 1 pizca de sal
- 500 g de espinaca cocida y escurrida
- 250 g de ricota
- 100 g de queso mozzarella rallado
- 50 g de queso rallado
- 1 huevo
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto y nuez moscada
- 500 ml de salsa de tomate (para la salsa)
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- Mezclar la premezcla sin TACC, los huevos, la leche, el aceite y la sal hasta obtener una preparación lisa. Cocinar panqueques finos en una sartén antiadherente y reservar.
- En un recipiente, combinar la espinaca cocida y escurrida, la ricota, la mozzarella rallada, el huevo, la sal, la pimienta y la nuez moscada hasta formar un relleno homogéneo.
- Colocar una porción del relleno sobre cada panqueque y enrollar para formar los canelones.
- Distribuir una parte de la salsa de tomate en una fuente apta para horno, acomodar los canelones encima y cubrir con el resto de la salsa. Espolvorear el queso rallado.
- Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 25 minutos, hasta que el queso esté gratinado y la preparación bien caliente. Servir inmediatamente.