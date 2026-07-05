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Canelones sin TACC rellenos de espinaca, una receta lista en solo 5 pasos

Descubre cómo preparar canelones sin TACC rellenos de espinaca en solo 5 pasos, una receta fácil y rápida para disfrutar en casa.

Candela Spann

Canelones sin TACC rellenos de espinaca, una receta lista en solo 5 pasos

Canelones sin TACC rellenos de espinaca, una receta lista en solo 5 pasos

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Los canelones sin TACC rellenos de espinaca son una excelente alternativa para quienes deben seguir una alimentación libre de gluten sin resignar el sabor de las pastas caseras. Esta es una de las recetas que combina una masa suave y flexible con un relleno cremoso de espinaca y queso, ideal para compartir en un almuerzo familiar.

Cada vez más presentes en la cocina sin gluten, los canelones sin TACC rellenos de espinaca demuestran que es posible disfrutar de platos tradicionales adaptados a distintas necesidades alimentarias. Acompañados con una salsa de tomate o una salsa blanca sin TACC, se convierten en una comida completa y muy reconfortante. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
35 minutos
Cantidad de pasos
30 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 5 minutos
Modo de cocción
Hervido y horneado
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Sin gluten

Ingredientes

  • 150 g de premezcla sin TACC 150 g de premezcla sin TACC
  • 2 huevos 2 huevos
  • 250 ml de leche 250 ml de leche
  • 1 cucharada de aceite 1 cucharada de aceite
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
  • 500 g de espinaca cocida y escurrida 500 g de espinaca cocida y escurrida
  • 250 g de ricota 250 g de ricota
  • 100 g de queso mozzarella rallado 100 g de queso mozzarella rallado
  • 50 g de queso rallado 50 g de queso rallado
  • 1 huevo 1 huevo
  • Sal al gusto Sal al gusto
  • Pimienta al gusto y nuez moscada Pimienta al gusto y nuez moscada
  • 500 ml de salsa de tomate (para la salsa) 500 ml de salsa de tomate (para la salsa)
  • Ingrediente
Pasos
  • Mezclar la premezcla sin TACC, los huevos, la leche, el aceite y la sal hasta obtener una preparación lisa. Cocinar panqueques finos en una sartén antiadherente y reservar.
  • En un recipiente, combinar la espinaca cocida y escurrida, la ricota, la mozzarella rallada, el huevo, la sal, la pimienta y la nuez moscada hasta formar un relleno homogéneo.
  • Colocar una porción del relleno sobre cada panqueque y enrollar para formar los canelones.
  • Distribuir una parte de la salsa de tomate en una fuente apta para horno, acomodar los canelones encima y cubrir con el resto de la salsa. Espolvorear el queso rallado.
  • Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 25 minutos, hasta que el queso esté gratinado y la preparación bien caliente. Servir inmediatamente.

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