Qué dijeron los futbolistas señalados en el escándalo por una red de prostitución en Italia

La investigación sobre la empresa MADE Luxury Concierge, señalada por organizar fiestas privadas con supuestos servicios sexuales y consumo de drogas, generó un fuerte impacto en el fútbol europeo. Tras la aparición de más de 70 deportistas en el expediente, tres futbolistas decidieron salir públicamente a rechazar cualquier vínculo con la causa.

Se trata del delantero de la Juventus, Dušan Vlahovic, el defensor del Arsenal Riccardo Calafiori y el atacante del Milan Rafael Leão, quienes difundieron mensajes a través de sus abogados o redes sociales para desmentir las versiones.

Algunos de los futbolistas que aparecen en los posteos de Emanuele Buttini, uno de los imputados.

En el caso del portugués, algunos de sus actuales o ex compañeros en el Milan, pueden ser vistos junto a uno de los imputados, en las imágenes que este compartía en sus redes sociales.

La defensa de los futbolistas presuntamente involucrados

En el caso del delantero serbio, negó de manera categórica cualquier relación con la investigación. Mediante un comunicado difundido por su representación legal, sostuvo que no mantiene ningún vínculo con la causa que impulsa la Fiscalía de Milán. "El Sr. Dusan Vlahovic no está involucrado de ninguna manera en la investigación mencionada. La asociación de su nombre con la investigación es totalmente inapropiada y carece por completo de fundamento", expresó.

vlahovic.jpg El delantero, actualmente en Juventus, desmintió las acusasiones. ACF Fiorentina

Mientras que Calafiori, también respondió a través de su equipo legal, que aseguró que el nombre del defensor italiano no figura en ningún documento del expediente sobre el matrimonio Buttini-Ronchi y remarcó que no existe implicación alguna en los hechos investigados por la Justicia.

Por último, el extremo portugués del Milan realizó una publicación en su cuenta de Instagram para negar las acusaciones. Leão afirmó que no tiene participación en los hechos investigados y sostuvo que no cometió delito alguno.

descargo de rafael leao prostitución italia El descargo del delantero portugués del Milan en redes sociales. Instagram: @iamrafaeleao93

"En los últimos días, mi nombre, al igual que el de otros jugadores, ha aparecido en sitios web, redes sociales y periódicos en relación con una investigación de la Fiscalía de Milán. Quiero dejar claro que no tengo ninguna implicación en los hechos que se están investigando", subrayó, además de cuestionar la difusión de versiones que afectan su imagen pública.