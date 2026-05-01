Irán presenta a Estados Unidos una nueva propuesta de diálogo directo

Irán avisa que ha presentado ante el país mediador, Pakistán, una nueva propuesta a Estados Unidos para impulsar el proceso de negociaciones.

Irán se muestra dispuesto a retomar el diálogo con Estados Unidos. Foto Efe

Las autoridades de Irán han presentado este viernes una nueva propuesta a Estados Unidos a través de Pakistán, que está ejerciendo labores de mediación, para intentar impulsar el proceso de negociaciones, estancado desde hace semanas.

Según las informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias IRNA, el texto fue entregado a última hora del jueves a las autoridades de Pakistán, sin que por ahora hayan trascendido detalles y sin que Islamabad y Estados Unidos se hayan pronunciado al respecto.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo ara intentar alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Oriente Próximo, desatado a causa de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, en plenas negociaciones entre Washington y Teherán para un nuevo acuerdo nuclear.

Donald Trump guerra efe Donald Trump, hasta ahora, quiere que Estados Unidos mantenga el alto el fuego con Irán. Foto Efe EFE

Estados Unidos y su alto el fuego Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad.